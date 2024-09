Ana Sayfa » Oyun PlayStation 5 Pro Tanıtımı Yapıldı! 7 Kasım’da Geliyor, İşte Detaylar! Oyun PlayStation 5 Pro Tanıtımı Yapıldı! 7 Kasım’da Geliyor, İşte Detaylar! Emine Emre 1 Görüntüleme

PS5 baş mimarı Mark Cerny, yaklaşık 10 dakikalık bir video yayınladı. Bu video ile PlayStation 5 Pro tanıtımı yapıldı. Üstün yapay zeka performansı ile gelen PS5 Pro çıkış tarihi ve fiyatı da açıklandı. Oyun tutkunlarının merakla beklediği PlayStation 5 Pro 7 Kasım’da satışa çıkıyor. İşte PS5 Pro özellikleri ve fiyatı…

PlayStation 5 Pro Tanıtımı Yapıldı!

PlayStation 5 Pro hakkında daha önce birtakım sızıntılar ortaya çıkmış ve bazı özellikleri belli olmuştu. Konsolun bütün özellikleri ve çıkış tarihi de en çok merak edilenler arasındaydı zira PS5 Pro’dan performans anlamında beklenti yüksekti. PlayStation 5 Pro baş mimarı olan Mark Cerny yaklaşık 10 dakikalık bir video yayınlayarak Sony yeni nesil oyun konsolunun özelliklerini aktardı.

Videoda Cerny’nin aktardığı bilgilerin yanı sıra, görsel anlamda da PS5 Pro’nun performansına ışık tutuluyor. Siz de izlediğinizde anlayacaksınız ki PlayStation 5 Pro muhteşem bir performans ile geliyor. PS5 Pro tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Aktarılan bilgilere göre PlayStation 5 Pro performans odaklı bir oyun konsolu olarak geliyor. 60 Fps hızının dengeli ve verimli kullanıldığı konsolun yonga setinde de selef modele göre değişimler söz konusu. Bu kapsamda grafik işlem birimi (GPU) yüzde 67 artırılmış durumda ve bunun yanı sıra RAM performansında da yüzde 30’a yakın artış söz konusu.

Muhteşem Oyun Deneyimi

PS5 Pro render performansı selef modele göre yüzde 45 seviyesinde yükseltilmiş durumda. PlayStation 5 oyun konsolunda 10 TFLOPS olan işlem gücünün 33’ten fazla bir seviyeye çıkacağı zaten daha önceden ortaya çıkmıştı. Bunların yanı sıra Sony PlayStation yeni oyun konsolu yapay zeka teknolojisi ile donatılmış durumda. Bu sayede ışın izleme özelliği çok daha verimli bir performans göstermekte.

PS5 Pro’daki ışın izleme özelliği PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisini desteklemekte ve bu sayede hem görüntü kalitesini artırılması hem de render performansı düşmeden oyunun performansının artırılması sağlanmakta. Bunların yanı sıra PS5 Pro’nun 8-bit işlemde 300 TOPS kapasiteli makine öğrenimi mimarisi ile geleceği daha evvel ortaya çıkan bilgiler arasındaydı. Kısacası performans anlamında oldukça yüksek oyun deneyimini üst seviyelere çıkaran bir konsolun geleceğini söyleyebiliriz.

Hali hazırda PlayStation 5 Pro çıkış oyunu bulunmuyor ancak hangi oyunla çıkacağı da merak konusu. PS5 Pro’nun muhteşem bir performans sunması bekleniyor. Bu kapsamda Sony’den gelen açıklamalara göre, Last of Us ve Spiderman gibi oyunların PlayStaion 5 Pro’da, hem görüntü kalitesi hem de performans bakımından oldukça üst seviye olacağı söyleniyor.

PS5 Pro Ne Zaman Çıkacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

PlayStaion 5 Pro oyun konsolu 7 Kasım 2024’te oyun severlere sunulacak. Aslında konsolun GTA’nın yeni oyunu gibi bir yapımla çıkacağı söyleniyordu fakat bu tarih sürpriz bir şekilde açıklandı. PS5 Pro’yu bekleyenler için konsolun GTA ile çıkmaması aslında iyi bile oldu denilebilir zira GTA 6 çıkış tarihi 2026’ya ertelenmiş olabilir. PlayStaion 5 Pro fiyatına geldiğimizde ise, oyun konsolunun 700 dolar, 700 pound, 800 Euro ve 120.000 Yuan (yaklaşık) şeklinde piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.