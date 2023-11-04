Konsol denildiğinde akla ilk gelen marka olan PlayStation, son sürümü PS5’ler için yeni kapaklar ve dualsensleri tanıttı. Kırmızı ve mavi renklerdeki kapaklar orijinal isimleri ile; The Volcanic Red ve Cobalt Blue dikkat çekici tonlarda tasarlanmış. PlayStation 5 renkli yeni kapaklar ve Dualsenseler, Kasım ayı içerisinde çıkacak PS5 Slim için de üretilecek mi, bu konuda herhangi bir bilgi ise verilmedi.

PlayStation 5 Renkli Yeni Kapaklar ve Dualsenseler Tanıtıldı

Sony’nin lider konsol markası PlayStation 5’in yeni kapakları yayımlandı. 2 farklı renk tasarımı piyasaya sürülürken, oyuncuların renkler hakkındaki yorumları da gündem oldu. “Volkanik Kırmızı ve Kobalt Mavisi DualSense kablosuz kontrol cihazları ve uyumlu PS5 konsol kapakları artık mevcut” ibaresiyle duyurulan PlayStation5’in yeni kapakları ile ilgili resmi hesaptan yapılan paylaşım şu şekilde:

Forge a new way to play with the Deep Earth Collection.



The Volcanic Red and Cobalt Blue DualSense wireless controllers and matching PS5 console covers are available now: https://t.co/7SsaXMP3Ve pic.twitter.com/aj4Wd9TSwY — PlayStation (@PlayStation) November 3, 2023

Kırmızı ve mavi renkli dualsenselerin (kontrol cihazları) yanı sıra bir de metalik gri renkli kontrolcü piyasaya sürülecek. Her 3 renk de hoş tonları ile beğeni kazandı. Oyuncuların yeni PS5 kapakları ve dualsensler için yorumlarına göz atmak gerekirse:

“Bunlar muhteşem görünse de sormam gerekiyor… Bir ay sonra yeni slim PS5’ler çıkacak ve klasik PS5 ile aynı türde panellere sahip gibi görünmüyorken bunları piyasaya sürmenin ne anlamı var?”

“Sadece mavi ve kırmızının farklı tonları olmayan yeni renkler alabilir miyiz? Lila filan da olabilir mesela, ya da sarı, turuncu…”

“Çok hoş görünüyor doğrusu, farklı renkler cazip geliyor insana. Oyun sektöründe böylesi hoşluklar yapılmalı.”

“Artık ne anlamı var? Bu konsol birkaç gün içinde kullanımdan kaldırılacak! PS5 ekibinin pazarlaması şu anda berbat durumda! En azından Ps5 Slim de bu renkler olacak mı olmayacak mı bunu da açıklayabilirsiniz bir zahmet.”

Eski PS5 ve Yeni Slim PS5 Karşılaştırması Gündem Oldu haberimiz için buraya göz atabilirsiniz.

“Kapak da tekel olmak için 3.part satıcıları dava ettikten sonra kapak değiştirilemeyen PS5 slim duyuran Sony…”

“Bu tarz renkler gerçekten olmuyor ya. Pembe ve mor Dualsense’ler de çok kötü bence. Ya daha açık ya koyu renkler olmalı.”

“PlayStation 5 renkli yeni kapaklar güzel ama Slim PS5 de renk seçeneği olmalı, olmayacaksa 1 aylık için PS5 de bu renkler ancak para tuzağı olarak kalır.”