Cepkolik
Ana Sayfa » Oyun » PlayStation Oyunlarına Dev Zam Geldi!
Oyun

PlayStation Oyunlarına Dev Zam Geldi!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
11 Ağustos 2024
4 Görüntüleme 0
Playstation zam

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Sony, PlayStation oyunlarına büyük zam geldiğini açıkladı. Platformda yer alan hemen hemen her oyuna dev zam geldi.

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle oyunseverler istedikleri oyunlara sahip olmaya çalışırken çok fazla ücret ödüyor. Bazı şirketler ülkemize özel fiyat çalışması yaparken bazı firmalar ise global olarak aynı fiyattan oyunlarını satışa koyuyor.

Sony, 2024 yılında fiyatlarında bir artışa gitmişti. En son olarak Temmuz ayında da fiyat artışı yapan şirket, dün açıklanan yeni fiyat politikası ile beraber ülkemizdeki oyunseverleri üzüntüye uğrattı. 10 Ağustos itibariyle PlayStation oyunlarına ciddi bir artış yansıdı.

Playstation zam

PlayStation oyunlarının zamlı fiyatları şu şekilde;

Oyun AdıEski FiyatYeni Fiyat
Hogwarts Legacy2.249 TL3.149 TL
A Plague Tale: Requiem1.999 TL2.799 TL
Dead Island 21.749 TL2.499 TL
Banishers: Ghosts of New Eden1.629 TL2.299 TL
Red Dead Redemption 21.629 TL2.299 TL
Dying Light 21.499 TL2.099 TL
Alone in the Dark1.499 TL2.099 TL
Lies of P1.379 TL1.949 TL
Red Dead Redemption1.249 TL1.749 TL
Death Stranding1.249 TL1.749 TL
Sea of Thieves999 TL1.399 TL
Helldivers 2999 TL1.399 TL
Resident Evil Village879 TL1.199 TL

Şu an için zamdan etkilenen oyunları yukarıda listede görebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde yaşanacak olan kur dalgalanmaları nedeniyle daha fazla oyuna bu tarzda zamların geleceğini tahmin ediyoruz.

GTA 6 PC Çıkış Tarihi Gecikebilir, İşte Detaylar!

İlgili Makaleler

Yoğun çabalarımıza rağmen Telefon Teknik Özellikleri sayfamızdaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.

Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

Mevcut telefona ait herhangi bir bilginin yanlış veya eksik olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle buradan iletişime geçin.

Cepkolik
Logo
Register New Account
Ürünleri karşılaştır
  • Total (0)
Karşılaştır
0