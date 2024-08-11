Ana Sayfa » Oyun PlayStation Oyunlarına Dev Zam Geldi! Oyun PlayStation Oyunlarına Dev Zam Geldi! İbrahim Özbek 4 Görüntüleme

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Sony, PlayStation oyunlarına büyük zam geldiğini açıkladı. Platformda yer alan hemen hemen her oyuna dev zam geldi.

Ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları nedeniyle oyunseverler istedikleri oyunlara sahip olmaya çalışırken çok fazla ücret ödüyor. Bazı şirketler ülkemize özel fiyat çalışması yaparken bazı firmalar ise global olarak aynı fiyattan oyunlarını satışa koyuyor.

Sony, 2024 yılında fiyatlarında bir artışa gitmişti. En son olarak Temmuz ayında da fiyat artışı yapan şirket, dün açıklanan yeni fiyat politikası ile beraber ülkemizdeki oyunseverleri üzüntüye uğrattı. 10 Ağustos itibariyle PlayStation oyunlarına ciddi bir artış yansıdı.

PlayStation oyunlarının zamlı fiyatları şu şekilde;

Oyun Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat Hogwarts Legacy 2.249 TL 3.149 TL A Plague Tale: Requiem 1.999 TL 2.799 TL Dead Island 2 1.749 TL 2.499 TL Banishers: Ghosts of New Eden 1.629 TL 2.299 TL Red Dead Redemption 2 1.629 TL 2.299 TL Dying Light 2 1.499 TL 2.099 TL Alone in the Dark 1.499 TL 2.099 TL Lies of P 1.379 TL 1.949 TL Red Dead Redemption 1.249 TL 1.749 TL Death Stranding 1.249 TL 1.749 TL Sea of Thieves 999 TL 1.399 TL Helldivers 2 999 TL 1.399 TL Resident Evil Village 879 TL 1.199 TL

Şu an için zamdan etkilenen oyunları yukarıda listede görebilirsiniz. İlerleyen dönemlerde yaşanacak olan kur dalgalanmaları nedeniyle daha fazla oyuna bu tarzda zamların geleceğini tahmin ediyoruz.

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