Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Sony’in PlayStation kullanıcıları için sunduğu PlayStation Plus aboneliğine %600 zam geldi. Yeni fiyatlar dudak uçuklattı.

Teknoloji dünyasının başarılı markalarından Sony’in imza hizmeti olan Plus aboneliği, oyunseverlerin en çok tercih ettiği hizmetlerin başında yer alıyor. Bilgisayardan ziyade PlayStation üzerinde oyun keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi olan Plus, yeni fiyatları ile görenleri adete şaşkına çevirdi.

Sony, zamlı PlayStation Plus abonelik fiyatlarını Türkiye’de de yansıtmaya başladı. Gündüz saatlerinde Google arama sonuçlarında Extra ve Deluxe için fiyat artışı gözükmüştü. Şimdi ise PlayStation sitesi güncellendi ve Essential da dahil tüm fiyatlar zamlandı.

PlayStation Plus aboneliğinin zamlı fiyatları şu şekilde;

Paket Aylık 3 Aylık Yıllık Essential 175 TL 440 TL 1400 TL Extra 260 TL 720 TL 2340 TL Deluxe 305 TL 830 TL 2740 TL

Ülkemizde devam eden kur dalgalanmaları nedeniyle abonelik hizmetlerine yansıyan zammı en şiddetli şekilde hissediyoruz. PlayStation Plus aboneliğine ABD özelinde %35 zam gelirken bu oran ülkemizde %600’e yakın bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Son zamanlarda Xbox Game Pass, Spotify, YouTube ve daha birçok abonelik sistemine gelen zamlardan sonra yakın zamanda PlayStation Plus için zam bekliyordu ancak kimse bu oranı tahmin etmiyordu. Yeni abonelik ücretleri başta ülkemizde olmak üzere birçok ülkeden fazlasıyla tepki aldı.

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