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PlayStation Plus Aboneliğine %600 Zam Geldi!

Sony, zamlı PlayStation Plus abonelik fiyatlarını Türkiye'de de yansıtmaya başladı. Gündüz saatlerinde Google arama sonuçlarında Extra ve Deluxe için fiyat artışı gözükmüştü. Şimdi ise PlayStation sitesi güncellendi ve Essential da dahil tüm fiyatlar zamlandı.

İbrahim Özbek

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playstation plus zam

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Sony’in PlayStation kullanıcıları için sunduğu PlayStation Plus aboneliğine %600 zam geldi. Yeni fiyatlar dudak uçuklattı.

Teknoloji dünyasının başarılı markalarından Sony’in imza hizmeti olan Plus aboneliği, oyunseverlerin en çok tercih ettiği hizmetlerin başında yer alıyor. Bilgisayardan ziyade PlayStation üzerinde oyun keyfi yaşamak isteyenlerin tercihi olan Plus, yeni fiyatları ile görenleri adete şaşkına çevirdi.

Sony, zamlı PlayStation Plus abonelik fiyatlarını Türkiye’de de yansıtmaya başladı. Gündüz saatlerinde Google arama sonuçlarında Extra ve Deluxe için fiyat artışı gözükmüştü. Şimdi ise PlayStation sitesi güncellendi ve Essential da dahil tüm fiyatlar zamlandı.

playstation plus zam

PlayStation Plus aboneliğinin zamlı fiyatları şu şekilde;

PaketAylık3 AylıkYıllık
Essential175 TL440 TL1400 TL
Extra260 TL720 TL2340 TL
Deluxe305 TL830 TL2740 TL

Ülkemizde devam eden kur dalgalanmaları nedeniyle abonelik hizmetlerine yansıyan zammı en şiddetli şekilde hissediyoruz. PlayStation Plus aboneliğine ABD özelinde %35 zam gelirken bu oran ülkemizde %600’e yakın bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Son zamanlarda Xbox Game Pass, Spotify, YouTube ve daha birçok abonelik sistemine gelen zamlardan sonra yakın zamanda PlayStation Plus için zam bekliyordu ancak kimse bu oranı tahmin etmiyordu. Yeni abonelik ücretleri başta ülkemizde olmak üzere birçok ülkeden fazlasıyla tepki aldı.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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