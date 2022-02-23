POCO M4 Pro, 28 Şubat’ta Satışa Çıkacak

Bu haftanın başlarında Xiaomi, POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro için; küresel lansman tarihini doğruladı. POCO M4 Pro ise 28 Şubat’ta Hindistan’da görücüye çıkacak telefonlar arasında yer alıyor.

Birden fazla rapora göre yeni POCO M4 Pro, Redmi Note 11S‘nin farklı bir versiyonu olacak. 108MP dörtlü kamera kurulumu yerine farklı bir arka tasarıma ve 64MP üçlü kamera sistemine sahip olmasını bekliyoruz.

Özelliklerden bahsetmişken, telefonun 90Hz yenileme hızına sahip; 6.43 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olacağını da ekleyelim. LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama ile eşleşmiş bir MediaTek Helio G96 işlemciye sahip olacak.

Arkada 64MP ana sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 2MP makro lensten oluşan; üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP’lik bir kameraya sahip olacak.