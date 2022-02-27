POCO M4 Pro 4G’nin Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Bugün lansmanı yapılması planlanan POCO M4 Pro 4G’nin nihayet teknik özellikleri belli oldu.

Dünyanın teknoloji devlerinden olan Xiaomi’nin alt markası olan POCO, MWC 2022 etkinliği kapsamında birçok ürününü tanıtacağını duyurmuştu. 28 Şubat tarihinde gerçekleşecek fuar kapsamında POCO M4 Pro 4G en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Bilindiği üzere POCO M4 Pro 4G, daha önce ”fleur” kod adıyla Google Play Console ve Geekbench veri tabanında ortaya çıkmıştı. Böylelikle akıllı telefonun teknik özelliklerinden bazıları belli olmuştu. Kısa bir süre önce POCO, cihazın teknik özellikleri ve tasarımını dair diğer önemli detayları paylaştı.

POCO M4 Pro 4G’nin 6.43 inç Super AMOLED ekranı bulunuyor. Bununla birlikte 90 Hz tazeleme hızına sahip olacak. MediaTek Helio G96 işlemciye sahip olan POCO M4 Pro 4G’nin her bütçeye uygun olarak raflarda yerini alacak.

Şu ana kadar yayınlanan raporlarda 6 GB RAM ile geleceği bilinen PCO M4 Pro 4G’nin, farklı RAM seçeneklerine sahip olup olmadığını fuar sonrasında öğrenmiş olacağız. Cihazın ön tarafında 16 MP bir selfie kamerası yer alırken, arka tarafta 64 MP bir ana kamerası mevcut. Aynı zamanda 8 MP ve 2 MP iki adet sensörü bulunuyor.

Siyah, mavi ve sarı renk seçenekleri mevcut olacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise yan tarafa konumlandırılmış. Son olarak suya ve toza karşı dayanıklılığı ifade eden IP53 sertifikasının da bulunduğunu belirtmekte fayda var.

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