Poco M4 Pro Gümbür Gümbür Geliyor!

Xiaomi’nin bir alt markası olan Poco, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Poco M3 Pro’nun üst modeli olarak Poco M4 Pro akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nitekim Poco M4 Pro, sertifikasyon sürecinden geçti.

Akıllı telefon 21091116AG model numarasıyla ortaya çıktı ve cihaz küresel pazarlar için tasarlanmış gibi görünüyor. Liste, cihazın MediaTek işlemci tarafından destekleneceğini ve 33W hızlı şarj teknolojisini de ortaya koyuyor.

Telefonun teknik özellikleri çok fazla olmasa da, sertifikasyon sürecinden geçtiği göz önüne alındığında cihazın yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Poco M3 Pro, 90 Hz yenileme hızı ve %91 ekran gövde oranı sunan 6,5 inç Full HD+ ekrana sahip.

6 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama ile birleştirilmiş MediaTek Dimensity 700 yonga seti tarafından destekleniyor. Kamera bölümünde, üçlü kamera kurulumuyla 48 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel derinlik sensörü ve başka bir 2 megapiksel makro lens ile birlikte geliyor. Selfie ve görüntülü arama ihtiyaçlarınızla ilgilenmek, ön tarafta 8 megapiksellik bir kamera sunuyor.

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