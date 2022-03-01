POCO M4 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin alt markası POCO planlandığı gibi, uluslararası pazarlar için POCO X4 Pro 5G ve POCO M4 Pro‘yu resmi olarak piyasaya sürdü. Bu iki akıllı telefon, geçen yılki POCO X3 Pro ve POCO M3 Pro 5G‘nin yerini aldı. Bu yazımızda POCO M4 Pro‘yu ele alıyoruz.

POCO M4 Pro

Yeni POCO M4 Pro, geçen yılın sonlarında satışa çıkan; POCO M4 Pro 5G’nin 4G modeli olarak görücüye çıktı. Ayrıca farklı bir arka tasarım ve kamera sistemi ile Redmi Note 11S‘e son derece benziyor.

Telefon, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe; 409 PPI ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.43 inç delikli AMOLED ekranla geliyor. Bu arada panel, DCI-P3 renk gamı; 4.500.000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit’e kadar parlaklık seviyesi desteğine sahip.

Yakışıklı LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile gelen; bir MediaTek Helio G96 işlemci vaat ediyor. Bu arada Android 11 tabanlı POCO için MIUI 13 desteği sağlıyor. Ayrıca gücünü maksimum 33W şarj edebilen 5.000 mAh pilden alıyor.

Cihazın arka tarafında 64MP ana sensör; 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro lensden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca selfieler ve görüntülü aramalar söz konusu olduğunda, 16MP’lik bir ön kamera yer alıyor. Akıllı telefon, çift SIM, 4G, çift bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS; NFC (pazara bağlı) ve USB Type-C gibi çoklu bağlantı seçeneği vaat ediyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında sıvı soğutma teknolojisi, su sıçramasına karşı dayanıklılık için IP53 derecesi; Yüksek Çözünürlüklü Ses sert;ifikası, çift stereo hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi, özel MicroSD kart yuvası z ekseni doğrusal titreşim motoru, parmak izi sensörü IR blaster ve yana monteli yer alıyor. Fiyatı ise 199 eurodan başlıyor.

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