Poco, M4 Pro’yu 9 Kasım’da Getirecek

Poco, yıl sonuna kadar başka bir M serisi telefonun geleceğini duyurdu. Şirket, Poco M4 Pro 5G‘nin gelişini göreceğimiz 9 Kasım için çevrimiçi bir lansman planladı.

Lansman kampanyasının resmi hashtag’ine göre Poco telefonu “eğlenceli” ve “güçlü” olacak. Bu noktada resmi kaynaktan elde ettiğimiz tek şey bu, ancak marka, etkinlikten önceki 10 gün içinde hype kampanyasını hızlandırdıkça şüphesiz daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Önceki söylentiler, M4 Pro‘nun bugün Çin’de daha sonra gelmesi beklenen Redmi Note 11 ile aynı olacağını öne sürdü. İddia edilen model numarası internete sızdırıldı ve şüphe uyandıracak şekilde Redmi’ye benziyor, ancak bu bir sürpriz olmamalı.

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Selefi Poco M3 Pro, esasen kamera adası çevresinde farklı bir tasarıma sahip Redmi Note 10 5G idi.