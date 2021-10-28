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Poco, M4 Pro’yu 9 Kasım’da Getirecek

Poco'nun bir sonraki akıllı telefonu, yani Poco M4 Pro, 9 Kasım'da resmiyet kazanacak. Cihaz birkaç sertifika platformunda birden çok kez görüldüğü için piyasaya sürülmesini bekliyorduk. Geçen gün, telefon Geekbench sitesini gezerek bazı detayları açıkladı.

Ahmet Ekinler

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Poco M4 Pro Cikis Tarihi

Poco, yıl sonuna kadar başka bir M serisi telefonun geleceğini duyurdu. Şirket, Poco M4 Pro 5G‘nin gelişini göreceğimiz 9 Kasım için çevrimiçi bir lansman planladı.

Lansman kampanyasının resmi hashtag’ine göre Poco telefonu “eğlenceli” ve “güçlü” olacak. Bu noktada resmi kaynaktan elde ettiğimiz tek şey bu, ancak marka, etkinlikten önceki 10 gün içinde hype kampanyasını hızlandırdıkça şüphesiz daha fazla bilgiye sahip olacağız.

Önceki söylentiler, M4 Pro‘nun bugün Çin’de daha sonra gelmesi beklenen Redmi Note 11 ile aynı olacağını öne sürdü. İddia edilen model numarası internete sızdırıldı ve şüphe uyandıracak şekilde Redmi’ye benziyor, ancak bu bir sürpriz olmamalı.

Ayrıca bkz: Poco M4 Pro Gümbür Gümbür Geliyor!

Selefi Poco M3 Pro, esasen kamera adası çevresinde farklı bir tasarıma sahip Redmi Note 10 5G idi.

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KaynakGsmarena

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