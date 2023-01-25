Poco X5 Pro ve Poco X5 sızdırıldı

Poco X5‘e ait daha önce sızıntı kaynaklarından pek çok bilgi almıştık. Hatta Geekbench test skorları bile gelmişti. Şimdi ise daha önce hiç bir sızıntı görmediğimi Pro versiyonuna ait bilgilere sahibiz. Bu herkes için yeni bir haber, ancak Avrupalı bir satıcı şimdiden cihazı “çok yakında” olarak listeledi ve neredeyse eksiksiz bir teknik özellik tablosu yayınladı.

Satıcı’nın paylaştığı teknik özelliklere göre Xiaomi Poco X5 Pro, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe (20:9) sahip 6.67” AMOLED ekran ile gelecek. Yenileme hızından maalesef bahsedilmiyor ancak Poco X4 Pro gibi 120Hz olması beklenebilir.

Telefonun teknik özelliklerine devam edelim. Telefon X4 Pro’da bulunan Snapdragon 695’in üzerinde çok yönlü sağlam bir yükseltme olan Snapdragon 778G tarafından destekleniyor. Satıcı, her ikisi de bir microSD kart yuvasına sahip olan iki bellek yapılandırması (6/128 GB ve 8/256 GB) olacağından bahsediyor. Görünüşe göre telefon, Poco için MIUI 14 ile Android 12’yi çalıştırıyor.

Ana kamera, geçen yılki modelde olduğu gibi f/1.9 diyafram açıklığına sahip büyük bir 108 MP 1/1.52” görüntü sensörüne (0.7µm piksel) sahiptir. Bununla birlikte, yükseltilmiş yonga seti sayesinde, 4K video kaydı artık mümkün. Arkadaki diğer kameralar 8MP ultra geniş (118°) ve 2MP makro modu destekliyor. Ön tarafta ise tek 16MP öz çekim kamerası bulunuyor.

Güç sistemi, büyük bir 5.000 mAh pil ve 67 W kablolu hızlı şarj ile öncekiyle aynı. Koruma için ön tarafta Gorilla Glass 5 ve bir IP68 derecesi bulunuyor. Daha önceki suya dayanıklılık seviyesinin IP53 olduğunu düşündüğümüzde iyi bir yükseltme olabilir.

Fiyat konusunda henüz bir açıklama yok. Lansman sırasında X4 Pro, 6/128 GB model için 300 € ve 8/256 GB model için 350 € idi. Genel olarak, Poco X5 Pro çok fazla değişmiyor gibi görünüyor, ancak Snapdragon 778G’nin performans üzerinde büyük bir etkisi olacak. Renklere gelince, üç seçeneğiniz olacak: Mavi, Siyah ve Poco Sarısı.

Satıcı ayrıca Xiaomi Poco X5 için ayrıntıları da listeledi. Bu, Snapdragon 695 yonga seti (Geekbench’te görüldüğü gibi) ve 120Hz yenileme hızına, 6.67 ”AMOLED ekrana (1.080 x 2.400 piksel) sahip, bu da bize Pro’nun 120Hz ekrana sahip olduğunu düşündürüyor. Temel X5, kulağa daha inandırıcı gelen yalnızca bir IP54 derecesine sahiptir.

Normal modeli, Pro’ya benzer, ancak yine de 8MP ultra geniş (118°) ve 2MP makro ve Ana kamera olarak 48MP çözünürlükte bir ana kameradan oluşuyor. Bu telefonda 4K video kaydı olmayacak. Ön tarafta ise 13MP kamera olacak.

Diğer bir değişiklik de pilde – kapasite 5.000 mAh’de kalıyor fakat şarj hızı 33W’a düşüyor.

Kardeşi gibi, Poco X5 de 6/128 GB ve 8/256 GB yapılandırmalarıyla listeleniyor (microSD ile genişletilebilir). Fiyatlandırma bilgisi ile ilgili detay bulunmuyor. Renk olarak da üç renk seçeneği sunar: Yeşil, Mavi ve Siyah.

Not: Poco X5 Pro görüntüsü, X4 Pro ile aynı görünüyor. Belki Xiaomi tasarımı değiştirmedi, belki perakendeci eski bir görseli yeniden kullandı. Teknik özellikler Redmi Note 12 Pro Speed‘e çok yakın görünüyor.

Normal X5’e gelince, teknik özelliklerin çok az ortak noktası olmasına rağmen (artı, listelenen renk grupları görüntülerle eşleşmiyor), görüntü dikkate değer ölçüde Redmi K50i‘ye benziyor. Teknik özellikler, yonga seti dışında Redmi Note 12‘ye çok daha yakın.