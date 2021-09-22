Pokémon Unite Sonunda Piyasaya Çıktı!

Pokémon Unite sonunda akıllı telefonlar için çıktı ve uzay temalı bir savaş bileti, yepyeni görünümler sunuyor. Oyun aynı zamanda farklı oyuncuları benzer bir amaç için bir araya getirmek için yeni bir Unite Squads özelliği içeriyor.

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Oyun ilk olarak Temmuz 2021’de Nintendo Switch’te yayınlanmıştı. Artık akıllı telefonlarda çevrimiçi savaşlara katılmanıza izin veren oynaması ücretsiz bir oyun olarak sunuluyor. Mobil platformun lansmanı ile oyun aynı zamanda Galactic Ghost 094 battle pass ile geliyor.

Yeni savaş geçişinin yanı sıra oyun, eğitmeninizin giyebileceği yeni uzay temalı öğeler de getiriyor. Bunların hepsi, görevleri tamamlayanlar için mevcut olacak. Bununla birlikte, yeni battle pass’ı satın alan premium kullanıcılara daha da fazla özelleştirme sunulacak. Oyun aynı zamanda, büyük bir merakla beklenen Mamoswine ve Sylveon’u kadronuz için oynanabilir karakterler olarak ve Switch lansmanının bonusunu yeniden canlandıran özel görevlerle birlikte geliyor.

Şu an itibariyle, oyunun mobil versiyonu yaklaşık beş milyon ön kayıt oluşturdu ve bu dönüm noktası için oyun aynı zamanda mobil versiyonun en üstünde olacak bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, oyuncuları Aeos biletleri, Pikachu için bir lisans ve Festival Style adlı sarı canavar için bir Holowear ile ödüllendirecek. Oyun 7,5 milyon benzersiz kayda ulaşırsa, 1.000 Aeos bileti daha sunacak.