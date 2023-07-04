Pokemon Yeni Bölümleri İle Türkiye’de Yayına Giriyor!

Günümüzün en büyük dizi ve film izleme platformlarının başında gelen Netflix, Pokemon Benzersiz Yolculuklar’ın son sezonunu için yayına başladığını açıkladı.

1997 yılından bu yana her zaman çocukların en sevdiği çizgi dizilerin başında gelen Pokemon, hepimize eğlenceli zamanlar geçirtti.

Aradan geçen 25 sezonun ardından artık Ash ve Pikachu’ya ise veda ediyoruz. Netflix, yaptığı açıklama ile Pokémon Benzersiz Yolculuklar’ın son sezonunu yayınlanmaya başlandığını duyurdu. Yayınlanacak bu son sezonun ardından Ash ve Pikachu’ya maalesef veda edeceğiz.

Pokemon Benzersiz Yolculuklar bugünden itibaren Netflix ekranlarında çizgi dizi hayranları ile buluşacak. Dünya çapında popülerliğini koruyan çizgi dizinin 25. sezonunda Ash Ketchum ve Pikachu’nun yanı sıra Goh ve Chloe’nin de Pokémon dünyasındaki maceralarına tanıklık edeceğiz.

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