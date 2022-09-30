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Porsche halka açıldı, başlangıç değeri 72 milyar doları aştı

Spor otomobil markası Porsche, Almanya'da 75 milyar euro (72 milyar dolar) değerlemeyle listelemek için değişken piyasalara meydan okumasının ardından Perşembe günü iyi bir başlangıç ​​yaptı. - En büyük pazar başlangıcı.

Selin Polat

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Porsche halka açıldı, başlangıç değeri 72 milyar doları aştı

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Volkswagen yöneticileri, uzun süredir elektrikli otomobil gelişimini artırmak ve ek fonlar toplamak için bir Porsche halka arzı yapmaktan bahsediyorlar. Ne de olsa benzinle çalışan arabalardan elektrikli otomobillere geçiş maliyetli bir seçimdir. Ayrıca, birçok Porsche hissesine sahip olmaya devam edeceği için Volkswagen’in kendi değerini artırmanın bir yolu.

İlk değerleme 72.45 milyar dolar, bu da 1996’da Deutsche Telekom‘dan sonra Almanya’nın en büyük ikinci halka arzı. Ayrıca VW’nin 81,2 milyar dolarlık piyasa değerine oldukça yakın ve Ferrari’den daha büyük.

Hisseler parça başı 84 €’dan açıldı ancak kısa bir süre sonra 82.88 €’ya düştü. VW hisseleri de aynı gün %4.9 düştü.

Ancak Volkswagen iyimserliğini koruyor çünkü Porsche hisse senetlerinin bugünün istikrarsız piyasa koşullarını atlatmaya çalışan yatırımcılar için güvenli bir liman olduğuna inanıyor. Şirket, oy hakkı bulunmayan 113.875.000 adet hisse ihraç etti ve halka arz sırasında yatırımcılara satılacak.

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KaynakArenaev

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