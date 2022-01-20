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Priv Hesap Nedir? En İyi Priv Hesap İsimleri

Bugün sizlere priv hesap nedir ve en iyi priv hesap isimlerinden bahsedeceğiz.

Mustafa

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Priv Hesap Nedir

Bugün sizlere priv hesap nedir ve en iyi priv hesap isimlerinden bahsedeceğiz. Priv hesap, özel ve kişisel anlamları ile kullanıcıların özel olan 2. hesaplarını içeriyor. İlk hesaplar herkese açık olduğundan ötürü bazı kişiler 2. bir hesaba ihtiyaç duyuyor. Yani ilk hesabınız herkese açıktır ve tüm Instagram kullanıcıları tüm paylaşımlarınızı kolaylıkla görebilir. Ancak 2. bir hesabı açarak o hesabınızı özel tuttuğunuz takdirde sadece yakın çevreniz ya da onayladığınız kişiler içeriğinizi görür. Bu priv hesap olarak tanımlanır.

Fotoğraf, video gibi içeriklerinizi yalnızca yakın arkadaş, akraba, aile gibi yakınlarınızla paylaşmak isterseniz priv hesap açabilirsiniz. Priv hesap aynı zamanda kişilerin sadece eğlence amaçlı kullandıkları diğer hesap olarak da kullanılıyor.. Yani priv hesapları iş ve eğlence olarak kullanabilirsiniz.

Priv Hesap İsimleri

  • senbenyanibiz
  • zamantamam
  • tamzamani
  • gonulyarasi
  • bilgidemeti
  • bilgibankasi
  • bilgisehri
  • bilgievi
  • bozukplak
  • esenruzgar
  • kirikbirkalp
  • yinesanameftun
  • banasor
  • mevzular
  • bilginadam
  • bilginhatun
  • hayatingercekleri
  • tekkisilikordu
  • komutanlogar
  • bosvergitsin
  • denizmanzarasi
  • grininellitonu
  • hayatluks
  • birsiyahhikayesi
  • monaroza
  • siyahgul
  • pembegul
  • sirinhatun
  • turkuazkrampon
  • sozlordu
  • psikolajikdeli
  • birbardakcay
  • mavisayfa
  • erikirazeytin
  • semoniok
  • kemikkadin
  • mavispreyboya
  • şahsınamunhasir
  • saskinmaymun
  • deprestyonistadam
  • ejderhamiegitiyorum
  • elmacikkemikleri
  • nisanyagmuru
  • bittercikolata
  • evcilkedi
  • webkackini
  • kralbaskan
  • öylebirgecerzamanki
  • plutonzombisi
  • aptalizm
  • yorgun1adam
  • misralardakihuzun
  • limonlucikolata
  • karamel
  • dipsizkuyu
  • adamindibi
  • cimcif
  • muhursuzzarf
  • boynubukukler
  • yapisalreform
  • 500 t
  • aydinlikgunler
  • esmerkadin
  • huzuncicegi
  • burukbiraksam
  • mannakhatun
  • hayaldenizi
  • yinesanahasret
  • psikopatbiri
  • yazanadam
  • muminkul
  • mumine
  • bunualinburdan
  • musluksuyu
  • halaycibasi
  • meyveverenagac
  • haskadin
  • takiptekal
  • baltazar
  • cakiltasi
  • dahigenc
  • asligibidir
  • mestoldum
  • guzelvesevimli
  • tatliuykum
  • efkarlibirakşam
  • sanabakarken
  • cokyazan
  • cokgezen
  • bildirbil
  • hayatbirsinav
  • hayallerimiz
  • ahsapabi
  • akabey
  • pelerinlikedi
  • baltaatar
  • kucuktuk
  • neyromlu
  • hursitli
  • sensizgeceler
  • kareligomlek
  • atlıprens
  • atlıprenses
  • adinisenkoy
  • sanayazdim
  • sensizolmuyor
  • biriciğimsin
  • kalemkutusu
  • bombacimulayim
  • sofistikakim
  • asgariucretli
  • guldurgul
  • gulbahcesi
  • kacakuzayli
  • askbahcesi
  • cilgingenc
  • donkishot
  • aglayuregimagla
  • bilgipinari
  • bordobereli
  • bimilyoncu
  • pembepanzer
  • ekranlarinsevilenyuzu
  • budamigoldegil
  • koyyumurtasi
  • lafmacun
  • acemifenomen
  • androkız
  • ayisigi
  • takipteyim
  • beyazturk
  • bebekyuzlu
  • nurtanesi
  • huzunlusaatler
  • isimsizkahraman
  • gultanem
  • sensizdunyabanadar
  • hasretruzgarlari
  • sebeplerimsende
  • kimsesizlerinkimi
  • gonulyorgun
  • askhançeri
  • kirmizigul
  • delibirhatun
  • kitapcumleleri
  • illegalşair
  • vesselam
  • gamzeliwampir
  • ejderhakiz
  • yorgunsair
  • sevdalikus
  • melankolik
  • kirginkalp
  • kalpcarpintisi
  • suskun
  • serserihatun
  • takipbutonu
  • insanity
  • kareligomlek
  • psikolejikdeli
  • ilksigaramsın
  • kitaptiryakisi
  • kultablası
  • hayirmisermi
  • afilliyalnizlik
  • okyanustakibulut
  • ciceksaclikiz
  • sansurperdesi
  • kirpikuclari

Sevgili Priv Hesap İsimleri

  • iyilikbul
  • iyiseyler
  • somurtkankedi
  • mimikcik
  • mimikler
  • ömurtorpusu
  • tatmeselesi
  • huymeselesi
  • zevkmeselesi
  • işveliedalı
  • isveeda
  • sayfamavi
  • mavilersayfası
  • umudumondakaldi
  • turkbeyii
  • sonpamuktikici
  • murekkepatesi
  • kuralsiz
  • dipsizkuyu
  • bugulugozler
  • muhursuzpusula
  • cezasahasi
  • gecenintenhasi
  • asosyal
  • bekleyenimvar
  • bilgikupu
  • cukurdayim
  • bahtsızbedevi
  • sensizolmuyorgulum
  • birbardakcola
  • birfincankahve
  • mecazherif
  • panzehir
  • yasamakluks
  • iyiliket
  • iyilikyap

Renkli Priv Hesap İsimleri

  • zamantamam
  • tamzamani
  • gonulyarasi
  • bilgidemeti
  • bilgibankasi
  • bilgisehri
  • bilgievi
  • bozukplak
  • esenruzgar
  • kirikbirkalp
  • yinesanameftun
  • banasor
  • mevzular
  • bilginadam
  • bilginhatun
  • hayatingercekleri
  • tekkisilikordu
  • komutanlogar
  • bosvergitsin
  • denizmanzarasi
  • grininellitonu
  • hayatluks
  • birsiyahhikayesi
  • monaroza
  • siyahgul
  • 500 t
  • aydinlikgunler
  • esmerkadin
  • huzuncicegi
  • burukbiraksam
  • mannakhatun
  • hayaldenizi
  • yinesanahasret
  • psikopatbiri
  • yazanadam
  • ejderhakiz
  • yorgunsair
  • sevdalikus
  • melankolik
  • kirginkalp
  • kalpcarpintisi
  • suskun
  • serserihatun
  • takipbutonu
  • insanity
  • kareligomlek
  • psikolejikdeli
  • ilksigaramsın
  • kitaptiryakisi
  • kultablası
  • hayirmisermi
  • afilliyalnizlik
  • okyanustakibulut
  • ciceksaclikiz
  • sansurperdesi
  • kirpikuclari
  • dipsizkuyu
  • bugulugozler
  • muhursuzpusula
  • cezasahasi
  • gecenintenhasi
  • asosyal
  • bekleyenimvar
  • bilgikupu
  • cukurdayim
  • bahtsızbedevi
  • sensizolmuyorgulum
  • birbardakcola
  • birfincankahve
  • mecazherif
  • panzehir
  • yasamakluks
  • iyiliket
  • iyilikyap
  • iyilikbul
  • iyiseyler
  • somurtkankedi

Ayrıca bkz: Instagram İngilizce Oldu Ne Yapabilirim?

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