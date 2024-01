Ana Sayfa » Oyun PS4 Oyunu Until Dawn PS5 ve PC’ye Geliyor Oyun PS4 Oyunu Until Dawn PS5 ve PC’ye Geliyor Emine Emre 8 Görüntüleme

PlayStation oyunlarının bilgisayar sürümlerinin yayınlanması oyun severler açısından oldukça avantajlı oluyor. Sevilen yapımların bilgisayarda oynanabilmesi oyun konsoluna sahip olmayanlar için güzel bir alternatif. X platformunda güvenilir kaynaklardan yayılan sızıntılara göre yeni bir yapım daha PC’ye geliyor. Supermassive Games’in geliştirdiği sevilen PS4 oyunu Until Dawn PS5 ve PC için hazırlanıyor.

PS4 Oyunu Until Dawn PS5 ve PC’ye Geliyor

Supermassive Games tarafından geliştirilen ve Sony Computer Entertainment tarafından yayınlanan Until Dawn yeni nesil oyun konsolu PS5 ve bilgisayara geliyor. Ancak sızıntılara göre, bu platformlar için oyunun geliştirilmiş bir versiyonunun hazırlandığı belirtiliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

2015 yılında PlayStation 4 platformu için piyasaya sürülen Until Dawn, korku ve gerilim öğeleri barındıran, karakterlerin hayatta kalmaya çalışması üzerine kurulu bir oyun. Yeni gelen duyumlara göre geliştirici stüdyo Supermassive Games yaklaşık bir yıldır oyunun PlayStation 5 ve bilgisayar sürümleri üzerinde çalışmakta imiş. Güvenilir bir kaynaktan sızan bilginin doğru olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor.

Until Dawn’ın Play Station 5 ve PC sürümlerinin remastered mı ya da büyük bir yükseltme mi olduğu henüz bilinmemekte. Tahmin edilene göre geliştirici şirket Until Dawn üzerinde oynamalar yaparak yeni platformlarda piyasaya sürecek. Yeni platformlarda oyunun birebir aynı olmayacağı düşünülmekte.

Until Dawn Ne Zaman PC’ye Geliyor?

Şimdilik PlayStation platformunda oynanabilen Until Dawn, oyuncular tarafından beğenilen bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Seçime dayalı bir hikayesi bulunan oyun, sinematik bir sunuma ve oynanışa sahip. Oyunun PS5 ve PC sürümlerinin yanı sıra bir de film uyarlaması, kısa bir zaman önce konu olmuştu. David F. Sandberg yönetmenliğinde Until Dawn’ın film versiyonunun da çalışmaları yapılmakta. Bu yapımın film versiyonu ile de Until Dawn’ın daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

Until Dawn’ın PlayStation 5 ve bilgisayar için olan sürümlerinin, Until Dawn’ın film versiyonu ile çıkış zamanları birbirine yakın tarihlerde gerçekleşebilir. Oyunun geliştiricisi Supermassive Games oyunun popülaritesini artırmak için böyle bir strateji izleyebilir.

Kısa bir zaman içerisinde Sony State of Play etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlik kapsamında Supermassive Games’in Until Dawn’ın yeni sürümlerini tanıtabileceği düşünülüyor. Geliştirici stüdyo eğer böyle bir etkinlikte oyunların yeni versiyonlarını duyurursa, bu, büyük bir tanıtım olacaktır. Bununla birlikte Until Dawn’ı PC’de ve PS5’te ne zaman görebileceğimiz konusunda bir açıklama bulunmuyor.

Oyunun Uyarlama Filmi de Geliyor!

Cepkolik okurları tarafından hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz hafta yaptığımız haberde Until Dawn için film çalışmalarının da başladığını duyurmuştuk. Oyundan uyarlama Until Dawn filminin; Annabella filmlerinin yazarı Gary Dauberman tarafından senaryosunun yazılacağı ve yine Annabella 2 ile Shazam filmlerinin yönetmeni David F. Sandberg tarafından filmin yönetileceği öğrenilmişti. 2023 yılının sonunda çalışmalarına başlanan Until Dawn filmi için detaylara buradan göz atabilirsiniz.