Günümüzün en çok oynanan FPS oyunu olan PUBG her ne kadar taktik oyunu olsa da oyun içi nickler önemli bir yer tutuyor. PUBG görünmez harf nasıl yapılır sizlere açıklayacağız. PUBG Mobile görünmez harf, kullanıcılarının nicklerini yalnızca birleşik halde yazma seçeneği sunuyor. Bu nedenle kullanıcılar daha havalı ve farklı olması için iki kelimeden oluşan nicklerini ayırarak yazmak isteyebiliyorlar.

Fakat PUBG Mobile buna imkan tanımadığı için kullanıcılar iki kelimeli oluşturdukları nicklerini birbirinden ayıracakları kısma görünmez harf yazma tekniklerini ya da nasıl görünmez harf yazabileceklerini bulmaya çalışıyorlar. Eğer kendi oluşturduğunuz nickiniz arasında boşluk kalmasını istiyorsanız PUBG Mobile buna izin vermemektedir. Bu sebeple sizlere bu yazımızda nasıl boşluk bırakacağınızı anlatacağız.

PUBG Mobile Görünmez Harf Kullanma



Mobil cihazlarda kullanabileceğiniz ilk yöntem aslında oldukça basittir. Bu yöntemde yapmanız gereken tek şey görünmez olan harfi kopyalayıp kendi nickinizin arasına yapıştırmak olacaktır. Aşağıda verdiğimiz adımları tek tek uygularsanız siz de görünmez harfi kullanabilirsiniz.

Profil sayfasına giriş yapın.

Bu bölümde isminizin hemen yanında bir kalem simgesi göreceksiniz.

Kalem simgesine tıklayın.

Nickinizi ayıracağınız yani boşluk bırakacağınız yere tıklayın.

“Ħ” veya “Ī” harflerinden birini araya yapıştırın.

veya harflerinden birini araya yapıştırın. Nickinizi kaydedip oyuna giriş sağlayın.

Yapıştırdığınız bu harfler oyunda görünmeyeceği için isminiz sanki boşluk bırakılmış gibi gözükecektir.

PUBG PC Görünmez Harf Kullanma



Bir diğer yöntem olarak PUBG pc görünmez harf kullanma işlemini uygulayabilirsiniz. Bu yöntemi de uygulayarak PUBG nickinizi sanki boşluk bırakmış gibi gösterebilir ve diğer oyuncuların isimlerinden farklı bir isme sahip olmuş olursunuz. PUBG pc görünmez harf kullanma işlemi için takip etmeniz gereken adımlar;

Profilinizin yer aldığı sayfayı açın.

İsminizin hemen yanında bulunan düzenleme sekmesine giriş yapın.

Nickinizi ayıracağınız yere tıklayın.

Bu kısımda alt tuşuna basılı tutarak “0160” yazın.

Bu şekilde pubg görünmez harf işlemini tamamlamış olursunuz. Bu yöntemde “alt+0160” kısa yolunu kullanmış oldunuz. Normal boşluk tuşuna basıldığında oluşan işlemi bu şekilde karakter yazarak yaptık. Bu sayede PUBG oyununu oynarken sanki ismimiz arasında boşluk varmış gibi görünür.

Ayrıca bkz: PUBG Mobile En İyi Hassasiyet Ayarları