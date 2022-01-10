Pubg Mobile En İyi Hassasiyet Ayarları

Bugün sizlere PUBG mobile en iyi hassasiyet ayarları hakkında bilgi vereceğiz. Günümüzün en çok oynanan FPS türündeki Pubg mobile artık herkesin cep telefonunda yüklü. Aksiyon ve macera dolu, nişancılığın konuştuğu bu oyunda arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Lakin çoğu oyuncu hassasiyet ayarlarını yapmadan oyuna başlıyor bu sizi bir tık rakiplerinizin gerisine atabilir.

Sizler için önerdiğimiz bazı hassasiyet ayarları;

Nişangah Kontrolü Ayarları

Şahış Dürbünsüz: %70

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %50

3x Dürbün, Win94: %22

6x Dürbün: %10

1. Şahıs Dürbünsüz: %70

2x Dürbün: %50

4x Dürbün, VSS: %12

8x Dürbün: %8

Ateş Etme Animasyon Hassasiyeti Ayarları

3. Şahış Dürbünsüz: %80

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %60

3x Dürbün, Win94: %35

6x Dürbün: %16

1. Şahıs Dürbünsüz: %80

2x Dürbün: %60

4x Dürbün, VSS: %20

8x Dürbün: %8

Jiroskop Hassasiyeti Ayarları

3. Şahış Dürbünsüz: %200

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %300

3x Dürbün, Win94: %220

6x Dürbün: %40

1. Şahıs Dürbünsüz: %200

2x Dürbün: %200

4x Dürbün, VSS: %65

8x Dürbün: %30

Emulator Kamera Hassasiyeti Ayarları

3. Şahış Dürbünsüz: %20

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %20

3x Dürbün, Win94: %10

6x Dürbün: %5

1. Şahıs Dürbünsüz: %20

2x Dürbün: %15

4x Dürbün, VSS: %8

8x Dürbün: %3

Emulator Ateş Etme Animasyon Hassasiyeti Ayarları

Lazer & Holografik Nişangâh, Nişan Yardımcıları: %20

3x Dürbün, Win94: %10

6x Dürbün: %5

1. Şahıs Dürbünsüz: %20

2x Dürbün: %14

4x Dürbün, VSS: %8

8x Dürbün: %3

PUBG Mobile Telefon Parmak Ayarları

2 parmak ile oynarken olabildiğinizce sağ alt tarafta boşluk bırakmanız gerekmektedir bu sayede sağ baş parmağınızla nişan alma alanınız genişler. Jiroskop kullanırsanız daha iyi performans gösterirsiniz. Eğer kullanmıyorsanız sağ alt tarafı genişletin.

3 Parmak Telefon Ayarları



Eğer 3 parmağınızla beraber oynacaksanız sağ alt tarafı tamamen boş bırakabilirsiniz. Sol işaret parmağınız ile sol yukarıdan ateş etmelisiniz.

Bu ayar biraz zor olsa da alıştıktan sonra oyun performansınızda çok yüksek bir artış olacaktır. Jiroskop daha iyi performans almanızı sağlar fakat kullanmasanız da olur.

4 Parmak Telefon Ayarları



4 parmak oyuncular artık ustalaşmış oyuncular diyebiliriz. Her şeye çok hızlı bir şekilde ulaşarak hızlıca rakiplere tepki verebilirler.

Ayrıca bkz: PUBG Mobile Ne Kadar İnternet Yer? (Kaç GB)