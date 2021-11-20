PUBG Mobile Ne Kadar İnternet Yer? (Kaç GB)

Bugün sizlere PUBG Mobile ne kadar internet yer sorusunu yanıtlayacağız. Oyun dünyasına bomba gibi düşen PUBG FPS türündeki bir oyundur. Savaş, taktik, nişancılık, macera, ve heyecan dolu bir video oyunudur. Oyunun Çıktığından bu yana en çok merak edilen konusu ”PUBG Mobile ne kadar internet yer” oldu.

Bir zamandan sonra oyunun mobil versiyonu çıktı ve küçükten büyüğe herkesin ilgi odağı oldu. PUBG, diğer bir çok oyun gibi telefonunuza indirildiğinde çok az veri harcar. Yani eğer daha önce telefonunuza oyunu yüklediyseniz ve oyununuz güncelse, yeni bir maça girdiğinizde indirme işlemi uygulamaz. Sadece sizinle savaşacak olan 100 kişinin verilerini alır. Bu da küçük kod parçacıkları ile yapılacağından dolayı fazla internet harcamaz.

Oyunda bir maçta geçireceğiniz 1 saat, internetinizden ortalama olarak 20 ile 30 MB arası internetinizi harcar. Fakat bu internet, oyun içerisinde mikrofonu açmanız sonucunda artabilir. 4 kişilik takım arkadaşlarınızla sesli konuşmaları açarak bir oyun oynadığınızda 25-40 MB arası internet gidebilir.

PUBG Mobile’a ortalama olarak bakacak olursak bir maçta geçireceğiniz 1 dakika, ortalama 0,5 MB internet harcar. Yani oyun bir çoğunuzun da sandığı gibi çok internet harcamıyor. Google’da arama yapıp siteler arası birkaç dakika dolaşsanız bile PUBG Mobile’dan daha fazla internet harcıyor. Fakat tekrar belirtiyoruz eğer oyunda yeni bir güncelleme bulunuyorsa ve siz bunu yapmadıysanız internet harcama miktarı yukarıdaki şekilde işlemeyecektir. Bu yazımızda internet harcama oranları, oyun içerisindeki maçlar için verilmiştir. Aynı şey oyunu indirmeyen kişiler için de geçerli. Oyunu indirmek veya güncellemek bu makalemizdeki rakamları yansıtmaz.

30 Dakikalık 1 Oyun: 10-15 MB

1 Dakikada: 0,5 MB

1 Saatte: 20-30 MB

24 Saatte: 600 MB

PUBG Mobile İnternet Harcamasını Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

PUBG oynarken internet harcamayı azaltmak için öncelikle grafik ayarlarınızı düzenleyin. Yüksek seviyedeki grafikler daha fazla internet harcar. Bu yüzden grafik seviyelerinizi düşürün .

için öncelikle ayarlarınızı düzenleyin. Yüksek seviyedeki grafikler daha fazla internet harcar. Bu yüzden grafik seviyelerinizi . PUBG sesli sohbet barındırmaktadır. Sohbeti kullanmazsanız harcanan internet miktarı azalır . İnternet harcamasını azaltmanın bir diğer yolu ise mobil ağ türünü değiştirmektir.

. İnternet harcamasını azaltmanın bir diğer yolu ise mobil ağ türünü değiştirmektir. Mobil verinizi 4,5G’den 3G’ye düşürürseniz daha az internet harcarsınız. 4,5G 3G’ye göre ciddi oranda hızlı olduğu için interneti daha çabuk tüketmektedir.

Ayrıca bkz: PUBG New State, Android için tam şu anda mevcut