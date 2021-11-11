PUBG New State, Android için tam şu anda mevcut

Birkaç ay önce duyurulan PUBG: New State, nihayet Android akıllı telefon kullanıcıları için Google Play Store üzerinde mevcut. Android için piyasaya sürülmesine rağmen, iOS sürümü henüz piyasaya çıkmadı.

PUBG: New State oyunu artık Google Play Store’da mevcut. Ancak Apple iOS Store‘da hala ön kayıt gerektiriyor. Bugün bir süre sonra iOS kullanıcıları için de kullanılabilir olmasını bekliyoruz.

Android kullanıcılarının en az; 2 GB RAM ve Android sürüm 6 veya üzeri bir cihaza ihtiyacı olacak. iOS kullanıcıları için ise iOS 13 veya sonraki sürümünü çalıştıran bir iPhone veya iPad gerekiyor. Android cihazlar için oyunun boyutu yaklaşık 1,4 GB iken Apple cihazlar için yaklaşık 1,5 GB.

PUBG: New State, PUBG Studios tarafından geliştirilen; bir battle royale oyunu ve Battlegrounds Mobile India diğer adıyla BGMI’dan birkaç ay sonra geliyor. BGMI oyunu Hindistan’a özel iken, PUBG: New State küresel olarak piyasaya çıktı.