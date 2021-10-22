PUBG: New State, 11 Kasım’da Görücüye Çıkacak!

Çok fazla söylenti ve dedikodunun ardından, PUBG: New State basın açıklaması, mobil battle royale oyununa 11 Kasım çıkış tarihi verdi. Oyun, cep telefonunuza konsola yakın bir deneyim getirmeyi vaat ediyor. Ayrıca 17 farklı dilde görücüye çıkacak.

Söz konusu tarihte 200’den fazla ülkede hem iOS hem de Android için canlı olarak gelecek. Ancak önceden 29 Ekim-30 Ekim tarihleri ​​arasında son bir teknik test olacak. PUBG Studios tarafından geliştirilen oyun; 2051 yılında geçecek ve fütüristik bir Bilim Kurgu temasını takip edecek.

PUBG Mobile ile aynı evrende yer alıyor ancak orijinal oyunun bir evrimi de diyebiliriz. Hikayesi, toplumun parçalandığı ve hiziplere ayrıldığı kıyamet sonrası bir dünyada kurgusal Troi kasabası etrafında dönüyor. Bu Troi kasabası oyunun ana haritası olacak. Ve serinin temel taşı Erangel de dahil olmak üzere üç harita daha olacak.

Erken oynanışa ve sızıntılara dayanırsak PUBG: New State, orijinal PUBG Mobile oyunundaki kaynakları geri dönüştürüyor da diyebiliriz. Ancak geleneksel unsurlarla kaynaştırılmış fütüristik araçlar ve silahlar gibi oyun unsurlarıyla harika bir dokunuş ekledi.

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