PUBG Mobile 2.2 Güncellemesini Yayınladı!

Günümüzün en popüler Battle Royale oyunu olan PUBG, mobil dünya da büyük bir hayran kitlesine sahip. Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen PUBG Mobile, büyük sürprizler barındıran 2.2 güncellemesini yayınladı.

Uzun zamandır beklenen Nusa haritası bu güncelleme ile beraber arenaya iniş yapacak. Tropik bir havada rakiplerle mücadelenin dozu iyice artacak. Bununla beraber Erangel haritasında da bazı değişiklikler bizleri bekliyor olacak. PUBG Moblie oyuncuları, Ön Cephe’yi deneyimlerken, Döngü 3 Sezon 8 ve Royale Pass Ay 15’in bir parçası olarak bir dizi yeni kozmetik ürününün kilidini açıp kullanabilecek.

1 Km x 1 Km ölçülerine sahip Nusa haritasında tropikal hava hakim olacak. Diğer haritalara oranla oldukça küçük olan bu haritada, maçların süresi azalırken heyecan katsayısı artacak. Nusa haritası ile beraber bizleri bir dizi yenilik bekliyor olacak. Bu yenilik ise, erken elenen oyuncuların hayatta kalan takım arkadaşları varsa maça yeniden katılmalarını sağlayan yeni Süper Çağrı mekaniğini de oyuna ekliyor. Tek başına oynayanlar ise otomatik olarak yeniden doğuyor.

Ayrıca Nusa haritasıyla beraber, Nusa ayrıca Taktik Arbalet ve NS2000 Pompalı Tüfek gibi yeni silahlarla da geliyor. Oyuncular ek olarak olağanüstü dengeye sahip iki kişilik çevik bir araç olan yeni ATV ile yolculuk edebilecek.

Oyunun en sevilen haritalarından olan Erangel’da da bir dizi güncelleme bizleri bekliyor. Erangel’e biri Çiftlik bölgesinin güneybatısında ve diğeri Sosnovka Askeri Üssü’nün güneyinde olmak üzere iki yeni liman ekleniyor. Bununla beraber benzin İstasyonlarını, bisiklet kulübesini ve tıbbi ürünler, jeton, askeri tedarik olmak üzere 3 farklı kasa tipiyle yeni Özel Malzeme Sandıklarını da oyuna geliyor.

Yeni güncelleme ile beraber gelecek olan Ön Cephe Modunda, oyunseverleri muhteşem bir aksiyon bekliyor. Özellikle hız ve dikkatin ön plana çıktığı bu oyun modunda her saniye aksiyon devam edecek.

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