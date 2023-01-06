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PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası’nda Türk Takımları Tur Atladı!

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) grup aşamasında başarıya imza atan Türk temsilcileri, Büyük Finaller etabında dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

İbrahim Özbek

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pubg mobile dünya şampiyonaası

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PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) grup aşamasında başarıya imza atan Türk temsilcileri, Büyük Finaller etabında dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Günümüzün en çok sevilen mobile oyunların başında gelen PUBG MOBILE, her geçen gün dünyadaki oyuncu sayısını artıyor. Özellikle ülkemizde büyük bir ilgi gören PUBG MOBILE, espor alanında da kendisini geliştirmeye ve ülkemize birçok başarı getirmeyi başardı.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası lig aşamasında başarılar elde eden Türk takımları Fire Flux Esports ve S2G Esports 6-8 Ocak 2023 tarihleri arasında Endonezya, Jakarta’da düzenlenecek Büyük Finaller’de Türkiye’yi temsil etmek üzere yola çıktı.

pubg mobile dünya şampiyonaası

Fire Flux Esports ve S2G Esports, turnuvanın grup aşamasında elde ettikleri başarı ile beraber kasalarına tam 1.6 milyon TL geliri koydu. Ayrıca Büyük Finaller aşamasına kaldıkları içinde kasalarına 375 bin TL daha girdi. PMGC etkinliklerinde toplam ödül havuzu ise tam 1.5 milyon dolar.

6 – 8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyük Finaller etabında, 16 takım 1.5 milyon dolar ödül için karşı karşıya gelecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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