Bugün sizlere PUBG mobile hesap silme nasıl yapılır maddeler şeklinde sıraladık.

Dünya genelinde son zamanların en popüler online oyun platformu olan PUBG, mobile kullanıcılarının sayısı milyarları buldu.

PUBG mobile üzerinden oyuna farklı şekillerde bağlanabiliyorsunuz. İster Facebook, ister Twitter bağlanabilir ya da Misafir (Guest) kullanıcı oluşturarak oyunu oynayabilirsiniz.

Bir PUBG Mobile hesabı silmek zor bir işlem değildir ve oyunda, saniyeler içinde hesap silme işlemi yapılabilir. PUBG hesabı nasıl silinir sorusunun yanıtına gelmeden son olarak şunu bilmelisiniz ki, PUBG hesap silme işleminin sonrasında, ilk 7 gün boyunca hesabınız aktif ve oynanabilir kalacaktır.

Hesap silme işlemi, son günlerde bir hayli popüler bir konu haline geldi. Oyunun yeni ban sistemi nedeniyle, çok uzun süreler ceza alan kullanıcılar oyundaki hesaplarını kapatıp, yeni bir hesap açarak oyuna devam etmek istiyorlar. Bu durumda da hesap silme işlemi önem kazanıyor.

PUBG Hesabı Nasıl Silinir

PUBG Mobile’ı başlatın.

Alt köşe kısımda yer alan ”Ayarlar” bölümüne tıklayın.

bölümüne tıklayın. ”Destek” sekmesini göreceksiniz. Buraya dokunun.

sekmesini göreceksiniz. Buraya dokunun. Sonrasında Sağ üst kısımda ”Sohbet” baloncuğu göreceksiniz. Buraya tıklayın ve canlı desteği başlatın.

baloncuğu göreceksiniz. Buraya tıklayın ve canlı desteği başlatın. Bir müşteri temsilcisi sizle iletişime geçecektir. Destek ekibine ”Can you delete my account?” şeklinde bir soru sorun ya da hesabınızı silmek istediğinizi belirten bir metin yazın.

şeklinde bir soru sorun ya da hesabınızı silmek istediğinizi belirten bir metin yazın. Görüşme sırasında her defasında değişen doğrulama soruları sorulacaktır. Bu sorulara da hesap bilgilerinize göre cevap vermeniz gerekiyor.

gerekiyor. Tüm aşamalarını tamamladıktan sonra, hesabınız 7 gün içerisinde silinecek. Bu süre içerisinde hesabınıza giriş yapmamanız gerekiyor.

Facebook ile Giriş Yapılan PUBG Mobile Hesabını Kaldırmak

Telefondan Facebook uygulamasına giriş yapınız

Facebook ayarlar kısmına giriş yapınız

Açılan sayfadan uygulamalar ve web siteleri linkine tıklayın

Açılan sayfadan facebook hesabınız ile giriş yaptığınız hesaplar karşınıza çıkacaktır.

PUBG Mobile simgesini bulunuz

Uygulamanın yanındaki onay kutusuna tıklayın

Karşınıza Şimdi Kaldır kutucu çıkacaktır

Kutucuğa tıklayarak PUBG mobili kaldırabilirsiniz.

PUBG Mobile Misafir (Guest) Hesabı Nasıl Silinir?

PUBG mobile misafir (guest) hesap ile giriş yapanları için de silme işleminin nasıl yapılacağını anlatalım. PUBG mobile uygulamasına giriş yapın. Ayarlar kısmına gelin burada genel seçeneğini tıklayın ve daha sonra sol alt kısımda bulunan çıkış yap seçeneğine bastıktan sonra hesabınız silinecektir.

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