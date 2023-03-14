Punisher Karakteri Yeniden Ekranlara Geliyor!

Geçtiğimiz dönemde Netflix”te başarıyla canlandırdığı “Punisher” karakteri ile gönüllere taht kuran Jon Bernthal, bu kez Disney+’da “Daredevil: Born Again” dizisinde Punisher’ı hayat verecek.

Marvel evreninde yer alan ve oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Punisher, ekranlara yeniden dönüyor. 2024 ilkbaharında yayınlanması planlanan Daredevil: Born Again dizisinde yer alacak olan Punisher, hayranlarını heyecanlandırdı.

Jon Bernthal, ilk olarak rol aldığı The Walking Dead ile beraber büyük kitleleri kendisine hayran bırakmıştı. Başarılı aktör son olarak da Showtime’ın American Gigolo isimli dizisinde başrolde yer almıştı.

Disney+’da 2024 yılında yayına başlayacak olan Daredevil: Born Agin, alışılmışın dışında ilk sezonunu 18 bölüm olarak planladı. İlerleyen günlerde oyuncu kadrosu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olacağız.

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