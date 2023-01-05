Qualcomm, CES 2023’te Otomobil Konseptini Tanıttı!

Dünyaca ünlü teknoloji firması Qualcomm, otomobil üreticilerinin kendi teknolojilerinden nasıl yararlanacakları gösteren bir konsept tanıttı.

Qualcomm, her ne kadar akıllı telefonlarda karşımıza çıksa da faaliyet gösterdiği alanları genişletmek istiyor. Özellikle gelişen ve değişen otomobil dünyasında kendisine de yer bulmak isteyen Qualcomm, CES 2023’te adeta izleyenleri büyüledi.

Otomobil şirketlerinin kendi teknolojisinden nasıl yaralanacağı konusunda tanıtım yapan Qualcomm, coupe formlu SUV ile karşımıza çıktı. Etrafını saran LED aydınlatma ile beraber oldukça farklı görünen araç, eğimli tasarımı ile beraber oldukça sportif bir görünüm sağlıyor.

Aracın iç tarafına geçildiğinde ise, 55 inçlik dijital ekran bizleri karşılıyor. Bir bölümü sürücü için gerekli bilgilerin aktarıldığıda dijital gösterge paneli olarak görev yapan ekranın diğer bölümleri ise bilgi-eğlence sisteminin yönetiminden sorumlu tutuluyor.

Qualcomm’un insanları etkilediği esas nokta ise, geliştirmiş olduğu teknolojinin insanları tanıyabilmesi. Kameralar ile beraber kullanıcıyı tanıyan araç, koltuk ve klima ayarları gibi kişisel ayarları otomatik olarak ayarlıyor. Her yolcunun kullanabileceği aktif gürültü engelleme ve yankı ayarlama modları bulunuyor. Böylece araç içerisindeki telefon görüşmeleri çok daha kaliteli gerçekleşiyor. Ayrıca ses kontrolü sayesinde kullanıcılar sesli komut vererek, araçlarını yönlendirebiliyor.

Güvenlik konusunda da oldukça iddialı olan bu teknoloji, kazadan sonra etrafın ve aracın bilgileri kamerayla kaydediyor. Böylece hem sigorta şirketlerinin hem de kolluk kuvvetlerinin olaylar hakkında bilgi edinmesi daha da kolaylaşıyor.

Yeniden Tasarlanan Nio ES6’nın Fotoğrafları Sızdırıldı