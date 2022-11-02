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Realme 10’un 90Hz Süper AMOLED ekrana sahip olduğu onaylandı

Selin Polat

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Realme, 9 Kasım’da Realme 10‘u tanıtacak ve şirket, Helio G99 yonga seti tarafından destekleneceğini zaten onayladı. Şimdi Realme, akıllı telefonun “zayıf oyun deneyimini sona erdirmek” ve kullanıcıların “daha iyi eğlencenin tadını çıkarmasını” sağlamak için 90Hz Süper AMOLED ekrana sahip olacağını duyurdu. Realme akıllı telefonlardaki oyunlar için henüz uygun HRR desteği görmediğimiz için Realme 10’un HRR oyununu destekleyeceğini umuyoruz.

Ek olarak Realme, Realme 10’un yerleşik 8 GB RAM’e sahip olacağını ve akıllı telefonun dahili depolama alanı kullanılarak neredeyse 8 GB’a kadar genişletilebileceğini ve kullanıcıların aynı anda 18 uygulamayı çalıştırmasına izin vereceğini söyledi.

Realme, Realme 10’un teknik özelliklerini henüz ayrıntılı olarak açıklamadı, ancak sızdırılan görüntüler, akıllı telefonun delikli bir ekrana sahip olacağını, iki arka kameraya sahip olacağını ve üç renk seçeneğine sahip olacağını ortaya koydu.

Resmi açıklamaya bir hafta kala, Realme’nin etrafında hype oluşturmak amacıyla Realme 10 hakkında daha fazla açıklama yapmasını bekleyebilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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