Realme 9i, Küresel Lansmana Hazırlanıyor!

Yakın tarihli bir rapor, Realme 9 serisinin Şubat ayında geleceğini ortaya koydu. Serinin Realme 9, Realme 9i; Realme 9 Pro ve Realme 9 Max / Pro Plus adlı dört modeli içermesini bekliyoruz. Şimdi ise Realme 9i‘ye dair önemli bilgiler ortaya çıktı.

Realme 9i, Eylül 2021’de piyasaya sürülen Realme 8i’nin yerini alacak. Realme 9i, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan; delikli tasarıma sahip 6,6 inç IPS LCD panelle gelecek. Ayrıca Realme UI 2.0 tabanlı Android 11 işletim sistemi desteği taşıyacak.

Rapor, Realme 9i’nin Ocak 2022’de küresel olarak piyasaya çıkacağını da ekliyor. Realme 9i, Helio G96 yonga seti ve 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM desteği taşıyacak. Cihaz, 64 GB / 128 GB UFS 2.1 depolama alanı ile birlikte geliyor. Ek depolama için özel bir depolama yuvasına sahip olduğunu da belirtelim.

Realme 8i

8i, selfieler için 16 megapiksel kameraya sahip. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lens yer alıyor. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil desteği vaat ediyor.

Bkz: Realme GT 2 Pro, AnTuTu’da Rekor Kırdı!