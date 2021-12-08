Realme 9i’nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Realme’nin yeni telefonu Realme 9i, Ocak ayında görücüye çıkacak. Telefonun tasarımına dair tüm detayları neredeyse biliyoruz. Şimdi ise güvenilir bir kaynak, Realme 9i’nin tüm özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

Kaynağımıza göre, telefon Snapdragon 680 işlemciye sahip olacak. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği eşlik edecek. Ön tarafta, cihaz 90Hz yenileme hızına ve sol üst köşede bir delik bulunan; 6.6 inç FHD+ ekrana sahip olacak. Panel LCD olacağı için yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü olacak.

Telefonda 50MP ana sensör, 8MP ikincil sensör ve 2MP bir diğer sensörden oluşan; üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16MP’lik bir kameraya sahip olacak.

Bağlantı noktalarına gelince, telefon 3,5 mm kulaklık jakı ve bir USB Type-C bağlantı noktası ile gelecek. Son olarak, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile desteklenecek.

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