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Realme GT 2 Serisinin Lansman Tarihi Yarın Onaylanacak

Marka tarafından bugün yayınlanan bir gönderi; Realme GT 2 Pro'nun gençler için özel üst düzey bir amiral gemisi telefonu olduğunu belirtiyor. Gönderideki 'yarın görüşürüz' yazısı, şirketin Realme GT 2 serisi lansman tarihini yarın açıklayabileceğini gösteriyor.

Ayşen Sıla

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realme gt 2 pro

Realme, Realme GT 2 Pro‘da kullanılabilecek yenilikçi teknolojileri doğrulamak için dün özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte şirket, GT 2 Pro’nun piyasaya çıkacağını söyledi. Görünüşe göre şirket, GT 2 serisinin lansman tarihini yarın onaylayacak.

Marka tarafından bugün yayınlanan bir gönderi; Realme GT 2 Pro‘nun gençler için özel üst düzey bir amiral gemisi telefonu olduğunu belirtiyor. Gönderideki ‘yarın görüşürüz’ yazısı, şirketin Realme GT 2 serisi lansman tarihini yarın açıklayabileceğini gösteriyor.

Realme GT 2 serisinde Pro ve standart olmak üzere iki model olacak. Realme GT 2, 6.62 inç AMOLED FHD+ 120Hz ekrana; Snapdragon 888 işlemciye, 16 megapiksel selfie kamerasına; Sony IMX766 50 megapiksel üçlü arka kameraya; ve 65W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip Pro modeli ise; 6.7 inçlik AMOLED QHD + 120 Hz ekran gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak. 32 megapiksel ön kamera (OİS Sony IMX766) 50 megapiksel + 50 megapiksel (derece geniş ) + telefoto üçlü kamera sistemi, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM, 1 TB’a kadar depolama, 65W hızlı şarj vaat edecek.

Bkz: Realme GT 2 Pro 20 Aralık’ta Tanıtılacak

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