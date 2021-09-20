Realme GT Neo 2, 64MP Üçlü Kameraya Sahip Olacak

Realme, 22 Eylül’de Realme GT Neo 2‘yi tanıtacak. Bu yılın başlarında piyasaya sürülen orijinal GT Neo‘nun yerini alacak. Telefonun özellikleri hız kesmeden gün yüzüne çıkarken bugün kamera özellikleri de onaylandı. GT Neo 2, 64 megapiksel ana kamera sergileyecek.

Şirket, GT Neo2’nin yardımcı kameralarının detaylarını henüz paylaşmadı. Muhtemelen, orijinal GT Neo’da sunulan aynı 8 megapiksel süper geniş kameraya ve 2 megapiksel makro kameraya sahip olacak.

Geçen ay, RMX3370‘e sahip bir Realme telefonu, Çin’in TENAA düzenleyici kurumu tarafından onaylandı. Bu telefonun Realme GT Neo 2 olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Bu telefon yakın zamanda Geekbench kıyaslama sitesinde Snapdragon 870 yonga seti ile tespit edilmişti. Söylentilere göre, Realme GT Neo 2, 6.62 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak.

1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcı sunuyor. Snapdragon 870 işlemciyle desteklenen telefonda 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanı bulunuyor.

Ayrıca bkz: Realme GT Neo 2, Elmas Soğutma Sistemiyle Geliyor!