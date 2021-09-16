Realme GT Neo 2, Elmas Soğutma Sistemiyle Geliyor!

Realme, yakın zamanda Realme GT Neo 2 adlı yeni akıllı telefonunun 22 Eylül’de resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Telefonun özellikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Şimdi ise telefonun posterini paylaşan şirket, GT Neo 2’nin cihazın sıcaklığını kontrol etmek için bir elmas buz çekirdekli soğutma sistemine sahip olacağını doğruladı. Kulağa harika geliyor!

Raporlara inanılırsa, elmas kondensat ısı dağılımı performansı geleneksel jelden yüzde 50 daha yüksek. Isıtma kaynağını kaplayan üç boyutlu grafen, özelleştirilmiş içbükey ve dışbükey yüzey içeriyor.

Ayrıca, önceki nesle kıyasla alanda yüzde 26’lık bir artışa işaret eden 4129 mm²’lik paslanmaz çelik VC ısı yayma yüzeyi var; bir ekran depo grafit sayfası; ve bir ekran IC grafit bakır folyo malzemeye uygun.

Telefonun, Full HD+ ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.62 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. AMOLED panel, bir parmak izi tarayıcı ile entegre olarak gelecek. Telefon 64 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemine sahip olacak.

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