Realme GT Neo 3’ün Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

Realme, Realme GT Neo 3 olarak adlandırılan yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Adından da anlaşılacağı gibi; telefon geçen yıl piyasaya çıkan Realme GT Neo2‘nin üst modeli olacak.

Realme GT Neo 3 akıllı telefonun bu ayın sonundaki resmi lansmanından önce şirket; markanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun arka panelini sergileyen cihazın resmi görüntüsünü paylaştı.

Şirket tarafından paylaşılan görsel; Realme GT Neo 3 akıllı telefonunu mavi renkte çift şeritli bir tasarıma sahip olarak gösteriyor. Beyaz renkli şeritler, kamera modülünden telefonun alt kısmına kadar uzanıyor ve aynı zamanda şirketin markasını ve sloganını da içeriyor.

Dikdörtgen şeklindeki kamera modülü sol üst köşede yer alıyor. Üst orta konumda daha büyük bir sensör ve bunun altına yan yana; iki küçük sensör ile üçgen şeklinde düzenlenmiş üç kamera sensörü var. Kamera modülünün içindeki üst ve alt kamera sensörleri arasında bir LED flaş da yer alıyor

Alt kenarda bir USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunurken; ses seviyesi rocker tuşları akıllı telefonun sol tarafında. Realme tarafından paylaşılan görsel, telefonun ön tarafını değil sadece arka panelini gösteriyor.

Ayrıca bkz: Realme Techlife Watch S100 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri