Realme GT2 Serisi, Yarın Görücüye Çıkıyor

Realme GT2 serisi, uzun zamandır manşetlerde yer alıyor. Şirketin yaptığı bir açıklamaya göre bu yılın ilk telefonlarından biri olacak. Realme GT2 serisi yarın piyasada yerini alacak.

Serinin Realme GT2 ve Realme GT2 Pro‘dan oluşmasını bekliyoruz. Ayrıca bir gönderiye göre, cihazlar en azından önde; 32MP sensör ve arkada 50MP çift kamera ile gelecek. İkilinin amiral gemisi düzeyinde fotoğraf çekebilecekleri de bilgiler arasında yer alıyor.

Realme GT2’nin son derece ince çerçevelerle çevrili; birinci sınıf 2K AMOLED ekranla donatılacağı da bugün onay aldı. Realme GT2 Pro’nun Qualcomm‘un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacağı ve ikisi 50MP sensör olacak üç arka kamera ile geleceğini daha önce belirtmiştik.

Ana kamera, optik görüntü sabitleme desteğine sahip 50MP Sony IMX766 sensörüyle gelecek, ultra geniş lens ise 150 derecelik bir açı yakalayacak. Üçüncüsü ise, 2MP GC02M1B mikroskop lens olacak.

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