Realme GT 2 Serisi, 4 Ocak’ta Görücüye Çıkacak

Realme bugün Weibo hesabına Realme GT 2 serisi akıllı telefonlarını 4 Ocak’ta görücüye çıkacağını açıkladı. Realme GT 2 serisinin küresel lansmanı da aynı zaman diliminde gerçekleşecek. GT 2 serisinin Realme GT 2 ve Realme GT 2 Pro adlı iki model içermesini bekliyoruz.

Bu arada Realme GT 2, 6.62 inç AMOLED FHD+ 120Hz ekrana; Snapdragon 888 işlemciye, 16 megapiksel selfie kamerasına; Sony IMX766 50 megapiksel üçlü arka kameraya; ve 65W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olacak.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip Pro modeli ise; 6.7 inçlik AMOLED QHD + 120 Hz ekran gibi gelişmiş özelliklere sahip olacak. 32 megapiksel ön kamera (OİS Sony IMX766) 50 megapiksel + 50 megapiksel (derece geniş ) + telefoto üçlü kamera sistemi, 12 GB’a kadar LPDDR5 RAM, 1 TB’a kadar depolama, 65W hızlı şarj vaat edecek.

GT 2 Pro, 150 derecelik ultra geniş kamera sabit bağlantı için bir anten dizisi matris sistemi ve çevre dostu bir tasarım/paket gibi bazı gelişmiş özelliklerle birlikte gelecek. Çinli üreticinin, ekran altı kameralı bir GT 2 Pro modeli duyuracağını da belirtelim.