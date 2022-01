Realme Number Serisi 40 Milyon Satışa Ulaştı

Günümüzün popüler akıllı telefon markalarından Realme, uzun zamandır aramızda gibi görünse de aslında 4 yıldan kısa bir süredir aramızda bulunuyor. İlk telefonunun 2018 yılıyla beraber çıkarak Realme Number serisi, bugün itibariyle 40 milyon satışa ulaştı.

Realme’nin Number serisi birçok kullanıcı tarafından çok beğenildi. Ayrıca birçok serisi kullanıcılar ile buluştu. Bugün itibariyle ise Number serisinin satışı 40 milyonu geride bıraktı. Dünya çapında yapılan bir araştırma ile Realme markasının C serisi ile beraber Number serisi dünya çapında büyük ilgi görüyor. C serisi ve Number serisinin satışları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre Number serisi, 2018 yılından bu yana yeni çağ akıllı telefon klasmanında 4. sırada yer aldı. Oppo ve Reno markalarının gerisinde yer alsa da Samsung ve Xiaomi markalarını geri de bıraktı.

Özellikle listede Realme’nin artışının sebebi fiyatlandırma olarak söylendi. Ancak kullanıcılara göre bu sadece fiyata bağlı değildi. Kamera, ekran boyutu ve dayanıklılık listede ön plana çıkmasına neden oldu. Özellikle Realme’nin bu sonuçlarla beraber Avrupa pazarına daha çok yatırım yapmasını bekliyoruz.

