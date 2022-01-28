Red Magic 7’nin şeffaf tasarımı, göz kamaştırıyor!

Red Magic 7 oyun akıllı telefonunun Şubat ayında piyasaya çıkacağı onaylandı. Şirket şimdi Çin Yeni Yılı’nı kutlamak için bir tanıtım videosu yayınladı. Video, Red Magic 7’nin arka tasarımına bir bakış sağlıyor.

Video, Red Magic 7 oyun telefonunun şeffaf tasarımını sergiliyor. Cihazın şeffaf kısmıyla birlikte bazı önemli özellikler ortaya çıkıyor. Red Magic 7, 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip; 165Hz yenileme hızı ekranı, ICE 8.0 soğutma sistemi; RGB aydınlatmalı 20.000 PRM Turbofan ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci gibi özelliklerle geliyor.

Red Magic 7’nin arka kısmı, dikey olarak hizalanmış bir üçlü kamera ünitesine sahip. Altında bir LED flaş, ardından REDMAGIC markası ve şirketin logosu yer alıyor. Şeffaf model dışında, oyun telefonunun siyah, degrade mavi; yeşil ve kırmızı gibi diğer renklerde gelmesini bekliyoruz.

Red Magic 7, ekran içi parmak izi tarayıcı ile Full HD+ çözünürlük sunan 6.68 inç OLED ekrana sahip. Snapdragon 8 Gen 1 destekli telefon; 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanıyla birlikte gelecek. RedMagic UI ile Android 12 işletim sistemine sahip olacak.

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