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Red Magic 7’nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Bilgilere göre Red Magic 7, STC-A59152050AC-Z model numarasına sahip. Toplam pil kapasitesinin 4380mAh olmasını sağlayan iki adet 2190mAh olacağı açık olan bir 2190mAh pil içeriyor. 

Ayşen Sıla

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red magic 7

Nubia’nın yakında Red Magic 7 adlı yeni oyun akıllı telefonunu piyasaya sürmesini bejliyoryz. Akıllı telefon daha önce TENAA, GeekBench gibi sertifika sitelerinde göründü ve şimdi telefon Federal İletişim Komisyonu (FCC) portalında ortaya çıktı.

Liste, şu anda tam özellik sayfasını göstermiyor; ancak pil kapasitesine ve diğer birkaç ayrıntıya ışık tutuyor. Bilgilere göre Red Magic 7, STC-A59152050AC-Z model numarasına sahip. Toplam pil kapasitesinin 4380mAh olmasını sağlayan; iki adet 2190mAh olacağı açık olan bir 2190mAh pil içeriyor. 

FCC’ye göre cihaz 65W hızlı şarj desteğine sahip ve şarj adaptörü NB-A20825C model numarasıyla geliyor. Hatırlamak gerekirse, 3C sertifikası telefonda 165W hızlı şarj desteği olacağını göstermişti.

RedMagic

Ayrıca liste, telefonda 12 GB RAM olacağını da doğruluyor. Telefonda 18GB RAM modeli de olacak. Telefonun arkadan görünümünü de bir çizimde görüyoruz, ancak net bir ayrıntı göstermiyor.

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