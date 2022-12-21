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Red Magic 8 Pro serisinin tasarımı ve temel özellikleri açıklandı

Ahmet Ekinler

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Red Magic 8 Pro serisinin tasarımı ve temel özellikleri açıklandı

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Nubia Red Magic 8 Pro serisi 26 Aralık’ta piyasaya sürülecek ve nihayet bazı temel özellik onaylarının yanı sıra yaklaşan cihazların görsellerini de görme fırsatımız oldu. Red Magic 8 Pro, düz kenarlar ve oldukça ince çerçevelerle seriye büyük bir yeniden tasarım getirecek.

Telefon, simetrik 1,48 mm kalınlığında yan çerçevelere ve iddia edilen %93,7 ekran-gövde oranına sahip yeni geliştirilmiş bir BOE ekran panelini kullanacak. Panelde Red Magic 7 serisi gibi bir ekran altı selfie kamerası ve 120Hz yenileme hızı yer alacak.

Red Magic 8 Pro, standart sürüm ve şeffaf sürüm olmak üzere iki farklı tasarımda satışa sunulacak. Ayrıca telefonların 50 MP çözünürlükte Samsung GN5 sensörü getireceğine dair elimizde bilgiler de var ve her ikisinin de Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanacağını artık biliyoruz.

Üst seviye Red Magic 8 Pro versiyonun 165W hızlı şarj sunacağı iddia ediliyor. Red Magic markası, Red Magic 8 Pro telefonlarının yanı sıra yeni logo tasarımını da tanıtacak.

26 Aralık’ta Red Magic 8 serisi ile ilgili tüm detaylara ulaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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