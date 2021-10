Reddit, Yeni Özelliği ”Tahminler”i Turnuvaya Çeviriyor!

Reddit bir sene süren denemelerden sonra Predictions (tahminler) özelliğini resmi olarak faaliyete geçirdi. Özellik kullanıcıların spor maçları, ödül seremonileri gibi etkinliklerin sonuçları üzerine tahminler yapmalarını sağlıyor. Tahminler belli bir süreden sonra birikiyor ve bütün sistem bir oyuna dönüşüyor. Sitenin geçen seneden beri sahip olduğu oylama sistemi, kullanıcıların site için minik turnuvalara tokenlarla bahis yapmalarını ve başarılı tahminler sonucunda yine bu tokenlarla kazanç elde etmelerini sağlıyordu. Tabiki de bu turnuvalar gerçek para içermiyordu ve sonuç olarak kazanç övünme hakkı olarak kalıyordu ama Reddit’in söylediğine göre Premium üyeler özel avantajlar ve kazançlar alabilir.



Tahmin turnuvaları yalnızca modaratörler tarafından oluşturulabiliyor ve üyelerin cevaplaması için bir kaç dize sorulardan oluşuyor. Turnuvalar ilerledikçe modaratörler soru listesini artırabiliyor. Turnuvaya katılan her üye 1000 adet ücretsiz token kazanıyor. Sorulardan bazıları ise şöyle; En iyi film Oscar’ını hangi film kazanır?, Bu akşam KINGS, LAKERS’ı yenebilecek mi ? Doğru tahmini yapan kullanıcılar kullandıkları tokenlara göre yine token kazanıyorlar fakat çok fazla yanlış tahminde bulunurlarsa tokenların hepsini kaybedebiliyorlar.



Reddit, Premium üyelik için kullanıcılarından para talep etse de şu anda bu turnuvalar içinde her hangi bir gerçek para söz konusu değil. Etkinliklere katılmak isteyen herkese tokenlar ücretsiz şekilde veriliyor ve turnuva sonucunda lider tahtasında en çok kazananlar yayınlanıyor. Tokenlar başka kullanıcılara transfer edilemiyor ya da bir sonraki turnuva için kullanılamıyor.



Reddit bu sistemi bir süredir seçilmiş alt-redditlerde deniyordu ve söylenene göre bir milyonun üstünde insanın katılımı sağlandı. Geçmiş turnuva konularından bazıları şunlardı; Oscarlar, 2021 Formula 1 Yarışı, Avrupa Futbol Kupası. Şimdi ise bu özellik on bin üyeye sahip her alt-reddite açık halde.