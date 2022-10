Redmi A1 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay, Xiaomi Hindistan’da Redmi A1’i piyasaya sürdü. 2019’dan Redmi Go‘dan sonra şirketin Android Go çalıştıran ikinci akıllı telefonu idi. Son birkaç haftadır ise, A1’in bir plus modeli ortaya çıkmıştı. Redmi A1 Plus olarak adlandırılan bu yakışıklı artık resmi olarak satışta. Xiaomi Kenya’nın resmi sosyal medya hesapları, Redmi A1 Plus‘ın 7 Ekim’de ülkeye gelişini kutluyot. Ancak telefon şimdiden Jumia’da satışa çıktı.

Redmi A1 Plus

Tıpkı öne sürülen bilgiler gibi Remdi A1 Plus, Redmi A1 ile neredeyse aynı. Tek fark, arkaya monte edilmiş bir parmak izi sensörünün varlığı da diyebiliriz.

Bu nedenle cihaz, 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğe ve su damlası çentiğine sahip 6,52 inç ekranla geliyor. 20:9 panel 120Hz dokunmatik örnekleme hızı, 400 nit tepe parlaklık seviyesi ve NTSC renk gamının %70’i için destek vaat ediyor.

Telefon, LPDDR4x RAM ve eMMC 5.1 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio A22 işlemci desteği taşıyor. Android 12 Go Edition’ı çalıştırıyor ve 10W kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh pilden güç alıyor.

Yakışıklı, 0.3MP derinlik sensörü ve ön tarafında 5MP kamera ile desteklenen 8MP arka kameraya sahip. Üzerindeki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 4G, tek bantlı WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS ve bir MicroUSB bağlantı noktası bulunuyor. Cihaz ayrıca özel bir MicroSD kart yuvası ve 3,5 mm kulaklık girişi de sunuyor.

Son olarak, Redmi A1+ 164.9 x 76.5 x 9.1 mm boyutlarında, 192 gram ağırlığında ve üç renk seçeneğiyle (siyah, mavi ve yeşil) geliyor. Fiyatı ise yaklaşık 85 dolar.

