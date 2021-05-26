Redmi Note 10 Pro, iPhone SE’yi Solladı – DxOMark Sonuçları!

Redmi Not 10 Pro, şu anda Redmi Note serisinin en iyi modeli olarak karşımıza çıkıyor. Orta sınıf telefon 108MP kameraya sahip ve DxOMark’ın incelemesine göre, uygun fiyatlı bir telefon için iyi performans gösteriyor. Hatta iPhone SE (2020), Zenfone 6 ve Galaxy Z Flip gibi daha pahalı cihazların da üzerinde yer alıyor.

Toplam 106 puanla Redmi Note 10 Pro, DxOMark’ın Küresel Sıralamasında 72. sırada yer alıyor. Bununla birlikte, Gelişmiş Sıralamasında 3. sırayı kapıyor. Liste, fotoğraf için 111 puana, yakınlaştırma için 52 puana ve video için 95 puana bölünmüş.

Telefonun düzgün bir telefoto kamerası olmadığı için bu düşük yakınlaştırma puanı şaşırtıcı değil. DxOMark, yakın çekim dış mekan portrelerinde telefonun ayrıntılarını, doğru video pozlamasını, doğru derinlik tahminini ve portrelerde bulanıklık gradyanını ve videolardaki gürültü kontrolünü övüyor.

Eksileri için, dört kameralı telefon, yüksek dinamik aralıklı fotoğraflarda kırpılma, hareketli durağan görüntülerde gölgelenme, sınırlı video dinamik aralığı, yakınlaştırmalı çekimlerde düşük ayrıntı ve dış mekan fotoğraflarında yeşil renk tonu sorunu yaşıyor.

DxOMark, 108MP ana kameranın şu ana kadar iyi görüntüler yakaladığını ve aydınlatmanın iyi olduğunu ve çok fazla dinamik aralık olmadığını söylüyor. Videolar için Redmi Note 10 Pro’nun Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus‘ın Exynos versiyonunu bile geride bıraktığı söyleniyor.

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