Redmi Note 11, Geekbench’te Ortaya Çıktı!

TENAA, 21091116AC model numaralı yeni bir Xiaomi telefonunun ayrıntılarını yayınladı ve şimdi ilk Geekbench sonucu çıktı. Bu Redmi Note 11 mi? Poco M4 Pro mu? Model numarası her ikisiyle de alakalı ancak hangi telefon olduğunu henüz bilmiyoruz.

Telefondaki işlemci Dimensity 810 olarak belirtilmiş. Bu 6 nm çipte, 2,4 GHz‘de çalışan iki Cortex-A76 çekirdeği ve Geekbench’ten alınan verilerle eşleşen, 2.0 GHz’de altı A55 çekirdeği var. Ayrıca gemide Mali-G57 MC2 GPU ve 5G modem (6 GHz altı) yer alıyor. Bu, Redmi Note 11 hakkındaki söylentilerle örtüşüyor. Bu arada telefon, tek çekirdekli testte 603; çok çekirdekli testte ise 1779 puan aldı.

Telefon, TENAA’da listelenen birçok olası yapılandırmadan yalnızca biri olan; 8 GB RAM ile donatılmıştı (ancak FCC yalnızca 4/64 GB ve 8/128 GB’yi test etti). Ek ayrıntılar arasında 6.6 inç ekran; 33W şarjlı 4.900 mAh pil ve 16 MP kamerası var.

Cihazın arka paneli cam bir yapıya sahip. Sol üst köşesinde 108 megapiksel üçlü kamera ünitesi var. Görselde görünmese de; yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Bu arada Redmi Not 11 Pro da Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı için destek taşıyacak AMOLED panel ile gelecek. 16 megapiksel ön kamera vaat edecek. Ayrıca arka kamera kurulumu 108 megapiksel ana lens, 8 megapiksel süper geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro/derinlik kamera ile gelecek. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.

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