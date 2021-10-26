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Redmi Note 11 Serisi Harika Kamerasıyla Caka Satıyor!

Redmi Note 11 serisi akıllı telefonun 108 megapiksel ana lense sahip üçlü kamera sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Note 11, 50 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera sistemine sahip olacak, Note 11 Pro ve Pro Plus ise 108 megapiksel kamera ile donatılacak.

Ayşen Sıla

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Redmi-Note-11-Pro

Perşembe günü Xiaomi, Redmi Note 11 serisi akıllı telefonlarını duyuracak. Seride Redmi Note 11; Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus adlı üç model yer alacak. Marka tarafından yayınlanan yeni bir poster; Note 11 Pro’nun 108 megapiksel kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor.

Aşağıda gösterilen resme daha yakından bakıldığında; Redmi Note 11 serisi akıllı telefonun 108 megapiksel ana lense sahip üçlü kamera sistemine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Söylentilere göre Note 11, 50 megapiksel + 2 megapiksel çift kamera sistemine sahip olacak. Note 11 Pro ve Pro Plus ise 108 megapiksel kamera ile adeta göz kamaştıracak.

Redmi-Note-11-Pro

Son raporlara bakarsak; Redmi Note 11 Pro’nun merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli bir AMOLED panele sahip olacak. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteği taşımasını bekliyoruz.

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KaynakNaijaon Point

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