Redmi Note 11 Pro’nun Bu Rengine Bayılacaksınız!

Xiaomi’nin yeni serisi Redmi Note 11 Pro, önümüzdeki Perşembe günü Redmi Note 11 Pro Plus ve Note 11 ile birlikte görücüye çıkacak. Şimdiye kadar şirket, akıllı telefonun yeşil modelini gözler önüne sermişti. Şimdi ise Shadow Dream Galaxy adıyla anılan harika bir renk ortaya çıktı. Şirket bu modelin tasarımını bir poster yoluyla gösterdi.

Redmi Note 11 Pro‘nun Shadow Dream Galaxy renk çeşidi zarif bir çekiciliğe sahip. Görüntü, telefonun ön tasarımına iyi bir bakış sağlıyor. Bu arada ekranda biraz kalın bir çene ile; merkezi olarak hizalanmış bir delik yer alıyor.

Cihazın arka paneli cam bir yapıya sahip. Sol üst köşesinde 108 megapiksel üçlü kamera ünitesi var. Görselde görünmese de; yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Bu arada Redmi Not 11 Pro Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı için destek taşıyacak AMOLED panel ile gelecek. 16 megapiksel ön kamera vaat edecek. Ayrıca arka kamera kurulumu 108 megapiksel ana lens, 8 megapiksel süper geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro/derinlik kamera ile gelecek. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.