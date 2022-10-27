Redmi Note 12 5G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Redmi Note 12 Pro serisi lansman etkinliğinde, standart Redmi Note 12 5G’yi de tanıttı. Bu cihazın duyurusu tamamen sürpriz oldu. Çünkü daha öncesinde bu telefona dair hiçbir detay gün yüzüne çıkmamıştı. Telefon özünde Pro modellerle aynı görünüyor. Ancak, biraz daha basit özellikler sunuyor. Gelin daha yakından inceleyelim.

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12, 2400 x 1080 piksel (FHD+), 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.67 inç ortalanmış delikli Samsung AMOLED ekran desteği taşıyor. Panel 4500000:1 kontrast oranını, 1200 nit tepe parlaklık seviyesini, 4096 seviye karartmayı ve DCI-P3 renk gamını destekliyor.

Telefon, LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 işlemciyle geliyor. Android 12 tabanlı MIUI 13 ile çalışıyor. Arkada 48MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü içeren çift kamera sistemi barındırıyor. Ön tarafta ise, 8 MP’lik bir kamera bulunuyor.

IP53 dereceli akıllı telefon, yanda bir parmak izi sensörü, bir IR blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi ile birlikte geliyor. Çift SIM, 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS ve USB Type-C gibi bağlantı seçenekleri vaat ediyor. Son olarak cihaz, 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleniyor. Fiyatı ise 166 dolardan başlıyor.