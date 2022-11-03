Reklamlı Netflix Kullanıma Sunuldu!

Günümüzün en popüler dizi ve film izlemeye platformu olan Netflix, reklamlı kullanımını tüm kullanıcıların kullanımına sundu.

Uzun süredir gündemde olan Netflix reklamlı kullanımı, ilk olarak İspanya’da kullanımına girmişti. Yapılan testlerin ardından toplamda 12 ülkede bugünden itibaren kullanıma sunuldu. Yeni değişiklikle beraber Netflix, 2022 yılı içerisinde kullanıcılardan kaybettiği zararı karşılamayı planlıyor.

Şu an için 11 ülkede faaliyete giren reklamlı Netflix, 10 Kasım tarihinde ise İspanya’da kullanıma sunulacak. Netflix reklamlı kullanımın faaliyette olacağı ülkeler ABD, Avustralya, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Meksika olduğu bildirildi.

Netflix reklamlı aboneliğin, şu anda hizmet veren en düşük paketten daha uygun bir fiyata kullanıcıların beğenisine sunulacak. İlerleyen dönemlerde fiyat farklılıkları yaşanabilir. ABD’e içerisinde 9,99 dolar olarak sunulan en ucuz Netflix aboneliğine karşılık, reklamlı abonelik 6,99 dolardan kullanıcılara sunuldu.

Ülkemiz için herhangi bir açıklama yapılmadı ancak diğer ülkedeki fiyatlara bakıldığı zaman ülkemizde 30 TL civarında olması bekliyor. Bununla beraber birçok Netlfix kullanıcısı, ülkemizde bu özelliği biran önce görmeyi istiyor.

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