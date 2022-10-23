Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştirmekte her türden oyun bulunan bu dünyada bazı oyunların isimlerini hepimiz biliriz. Bugünkü yazımızda korku ve gerilim oyunların zirvesinde yer alan Resident Evil 4 Remake’in sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Geçtiğimiz aylarda video oyun geliştiricisi CAPCOM, Resident Evil serinin en sevilen oyunlarından olan Resident Evil 4’ün remake versiyonunu bizlere duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Resident Evil Showcase’te oyun hakkında birçok yenilik yapıldığını açıkladıktan sonra, oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.

İlk olarak sizlere oyunumuzu bir tanıtalım; Resident Evil Japon oyun geliştiricileri taradın çıkarılmıştır. Oyun isminde de güzel bir film serisi olan Resident Evil adında birde film bulunmaktadır. Oyunun konusuna gelecek olursak; Genellikle genetiği bozulmuş bazı canavarlarla mücadelemizi konu almakta. İlerleyen serilerde ise hikaye modunda zevkli bir oyun serisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Resident Evil 4 Remake’in Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Ryzen 3 1200 veya Intel i5-7500

RAM: 8GB

Ekran kartı: Radeon RX 560 (4GB) veya GeForce GTX 1050Ti (4GB)

DirectX: 12

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Ryzen 5 3600 veya Intel i7-8700

RAM: 16GB

Ekran kartı: Radeon RX 5700 veya GeForce GTX 1070

DirectX: 12

Resident Evil 4, 24 Mart 2023’te PC, Xbox Series X/S, Playstation 5 ve Playstation 4 için yayınlanacak.

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