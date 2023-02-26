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Resident Evil 4 Remake’ten Yeni Fragman Geldi!

Bugünkü yazımızda korku ve gerilim oyunların zirvesinde yer alan Resident Evil 4 Remake’in yeni oynanış fragmanına göz atacağız.

Mustafa

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Resident Evil 4 Remake

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Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştirmekte her türden oyun bulunan bu dünyada bazı oyunların isimlerini hepimiz biliriz. Bugünkü yazımızda korku ve gerilim oyunların zirvesinde yer alan Resident Evil 4 Remake’in yeni oynanış fragmanına göz atacağız.

İlk olarak sizlere oyunumuzu bir tanıtalım; Resident Evil Japon oyun geliştiricileri taradın çıkarılmıştır. Oyun isminde de güzel bir film serisi olan Resident Evil adında birde film bulunmaktadır. Oyunun konusuna gelecek olursak; Genellikle genetiği bozulmuş bazı canavarlarla mücadelemizi konu almakta. İlerleyen serilerde ise hikaye modunda zevkli bir oyun serisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oyun içi mekaniklere göz attığımız zaman ise yapımcı şirket oldukça başarılı bir iş çıkarmış oyun içinde grafik konusunda muazzam derecede iyi bir iş başarmışa benziyorlar. Özellikle oyun içinde kan ve daha fazlasını sevenler için tam oyunu diyebiliriz.

Resident Evil 4, 24 Mart 2023’te PC, Xbox Series X/S, Playstation 5 ve Playstation 4 için yayınlanacak.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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