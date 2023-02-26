Riot Games, Yeni Oyun İçin Hazırlıklara Başladı!

Dünyaca ünlü oyun şirketi Riot Games, Destiny benzeri bir MMO FPS oyunu üzerine çalışmalara başladı.

League of Legens ile beraber uzun yıllar zirve koltuğunda oturan Riot Games, VALORANT ile beraber FPS oyunlarına yeni bir soluk getirmişti. VALORANT, geleneksel FPS oyunlarına nazaran oyunculara daha fazla seçenek sunuyordu. Riot Games şimdide MMO FPS oyunlarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Riot Games’in yeni MMOP FPS oyunu VALORANT ile aynı evrende geçecek. Bununla beraber oyunun grafikleri ve tarzı Destiny 2 ile oldukça yakın olacak. Bazı kaynaklara göre yeni oyun Escape from Tarkov ile de benzer görüntülere sahip olabilir.

Oyun için herhangi bir resmi açıklama gelmedi ancak kısa zaman içerisinde Riot Games tarafından yeni MMO FPS oyunu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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