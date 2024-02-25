Ana Sayfa » Oyun Rise of The Ronin Oynanış Fragmanı Yayınlandı! Oyun Rise of The Ronin Oynanış Fragmanı Yayınlandı! İbrahim Özbek 7 Görüntüleme

Son dönemlerin en iddiaları yapımlarından olan Rise of The Ronin için bir oynanış fragmanı yayınlandı. Fragmanda bizleri katanalar ve altıpatlarlar karşıladı.

Team Ninja tarafından geliştirilen ve PlayStation tarafından yayınlanacak olan Rise of The Ronin için büyük güne kısa bir zaman kaldı. Bugün merakla beklenen oyun için bir oynanış fragmanı yayınladı. Aksiyon sahneleri ve dövüş mekanikleri ile dikkat çeken yapım kısa sürede oyunseverlerin ilgisi büyük ölçüde çekti.

Oyundaki temel dövüş stratejisi, kare tuşuyla yakın dövüş saldırıları gerçekleştirirken, L1 tuşuyla savunma ve daire tuşuyla kaçınma yapmak. Düşmanın enerjisi tamamen tükenince, savunmasız hale geliyor ve etkisiz hale geliyor, böylece kritik vuruşlarla büyük hasar vermek daha kolay hale geliyor.

Birçok farklı dövüş sanatı ve silahlarını bu oyun içinde göreceğiz. Kendi isteğinize ve durumlara göre silahlar arası geçiş yapabileceksiniz. Oyunun tamamen piyasaya çıkmasına da kısa bir süre kaldı. Şu an için fiyatının ne kadar olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Bu Hafta Sonu Tüm Platformlarda No Man’s Sky Ücretsiz Oynanabilecek – 24 Şubat